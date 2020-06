Herner Kultur-Open-Air mit Frank Goosen und Jazz von R2AD

Herne. Der Freitag und der Samstag gehören hinter den Flottmann-Hallen weiter der Freiluft-Kultur. Dieses Wochenende bestreiten Frank Goosen und R2AD.

Und noch einmal vier Wochen Kultur-Open-Air im Herner Süden: Der Fachbereich Kultur hat das Programm auf der Flottmannschen Freiluftbühne verlängert. Der Vorverkauf für das kommende Wochenende hat begonnen.

Er kommt aus Bochum, hat aber auch in Herne eine treue Anhängerschaft. Kürzlich erst hatte das noch junge wartesaal.tv den Autor Frank Goosen zum Livestreaming in den Herner Bahnhof eingeladen. Am Freitag, 19. Juni, geht es nun einmal quer durch den Garten, und dem wachsen bei Goosen „Heimat, Fußball, Rockmusik“. Oder wie es in der Ankündigung heißt: „Die Gegend, wo man herkommt oder hingehört, das Spiel Elf gegen Elf und elektrisch verstärkter Lärm mit Melodie und alkoholischen Getränken – das sind die Themenfelder, auf denen sich Frank Goosen bewegt.“ Der bunte Best-of-Abend beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde eher. Eintritt 14 Euro.

Carlotta Ribbe tritt mit Quartett auf

Ein Heimspiel hat auch das Quartett R2AD, bestehend aus Carlotta Ribbe (Vibraphon) und Christian Ribbe (Bass) sowie Heinrich Altemeier (Gitarre) und Leon Dehne (Saxophon). Die Musikerin und die drei Musiker aus Herne präsentieren am Samstag, 20. Juni, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) „jazzigen Pop, rockigen Jazz und poppigen Rock, manchmal auch poppigen Jazzrock“, wie es heißt. Auf dem Programm stehen klassische und moderne Jazztitel, Eigenkompositionen und eigenwillige Interpretationen des American Songbooks. Karten kosten 10 Euro.

Noch nicht fest steht, wann das am vergangenen Sonntag ausgefallene Familienprogramm „Ab ins Freibad“ mit der Tanzcompagnie Ensample und dem Circus Schnick-Schnack nachgeholt wird. Der Termin wir in Kürze bekannt gegeben.

Bunter Mix bis zum 11. Juli

Ein bunter Mix der Sparten ist auch in den nächsten Wochen beim Kultur-Open-Air zu erwarten. Carmela de Feo, Lioba Albus und Sandra da Vina heißen die Comedians bei einer rein weiblichen Ausgabe der Frischluft-Comedy am 26. Juni, und Herne 3 spielen am 27. Juni. Poetry Slam steht am 3. Juli an, gefolgt von einer Solo-Edition der Bandfusion mit Singer-Songwritern und Songwriterinnen am 4. Juli. Am 10. Juli zeigt das Theater Kohlenpott noch einmal sein Musikstück „Ich bin Liebe“. „Die Prinzessin kommt um 4“ heißt es dann zum Abschluss am 11. Juli, wenn Jennifer Ewert und Till Beckmann auf der Bühne stehen. Für all diese Events hat der Vorverkauf noch nicht begonnen.

Eine Tages- oder Abendkasse wird es weiterhin nicht geben. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, online über www.proticket.de oder bei Stadtmarketing Herne.