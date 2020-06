Herner Kulturzentrum verschiebt Wiederbeginn in den Herbst

Das Kulturzentrum ist vorbereitet: Per Jaeger, der technische Leiter, testet im Saal die neuen Abstandsregelungen für Veranstaltungen, in diesem Fall für eine Sitzung.

Herne. Nachdem das Kulturzentrum alle Termine absagen musste, soll es dort im Herbst wieder richtig losgehen. Auch bei Flottmann läuft indoor nichts.

Das Kulturzentrum und die Flottmann-Hallen verschieben ihren Neustart in den Herbst. Auch wenn die Bühnen nach den neuesten Corona-Lockerungen unter bestimmten Auflagen jetzt schon wieder genutzt werden könnten, sehen das städtische Kulturbüro und die Tagungs- und Gaststättengesellschaft TGG momentan von Vorstellungen ab.

TGG schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Das sind die aktuellen Corona-Bestimmungen in NRW Seit 30. Mai gilt für Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern und Konzerthäusern in NRW: Maximal 100 Zuschauer sind erlaubt. Darüber hinaus sind Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie zur Rückverfolgbarkeit zu treffen. Für jede Veranstaltung mit mehr als 100 Zuschauern muss ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorgelegt werden.

„Das Kuz wäre ohnehin in den Sommerferien geschlossen“, erklärt TGG-Geschäftsführer und Kulturamtsleiter Peter Weber. In diese Zeit fielen üblicherweise Wartungs- und Reparaturarbeiten. Nicht so in diesem Jahr. Weber: „Die TGG hat für die Mitarbeiter des Kulturzentrums ab dem 11. Juni Kurzarbeit angemeldet, so dass ab diesem Datum bis voraussichtlich Mitte oder Ende August keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden.“

Einzige Ausnahme ist der langfristig geplante Auftritt von Martin Stadtfeld im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr. Der in Herne lebende Pianist tritt wie geplant am 10. Juli auf, coronabedingt nun laut Internetseite des Festivals gleich zwei Mal mit einem Beethoven-Programm, um 17 Uhr und um 20.30 Uhr. Auf der Homepage des Klavierfestivals können sich Interessierte auch in eine Warteliste eintragen.

Einige Veranstaltungen in den Herbst verschoben

Helmut Sanftenschneider präsentiert den Comedy Abend jetzt erst kurz vor Weihnachten. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Ansonsten sei es gelungen, eine ganze Reihe von Veranstaltungen in den Herbst zu verlegen, so Weber, „so dass wir im vierten Quartal knapp 40 öffentliche und 30 nicht öffentliche Veranstaltungen gebucht haben“. Aber auch hier sei natürlich noch nicht sicher, unter welchen Voraussetzungen und Hygienekonzepten diese Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. Mehr als 170 Besucher passen bei den geltenden Abstandsregelungen sowieso nicht in den Kulturzentrumssaal, was Veranstalter wirtschaftlich gesehen kaum locken dürfte. Man hoffe auf weitere Lockerungen, so Peter Weber.

Stattfinden sollen ab September jedenfalls die Veranstaltungen der städtischen Aboreihen für Theater, Konzert und Kindertheater. Die Jahresshow der Dance Area wird am 6. September nachgeholt. Frank Goosen ist für den 15. Oktober terminiert, Wolfgang Trepper für den 22. Oktober. Weitere Gastspiele nach jetzigem Stand: Sebastian Puffpaff am 5. November und Jochen Malmsheimer am 12. Dezember, der Comedy Abend wurde auf den 22. Dezember verlegt. Auch die Tage alter Musik sollen stattfinden, vom 12. bis 15. November, ebenso die Weihnachtsgospelkonzerte von 14. bis 21. Dezember. Einige Veranstaltungen wie Pasión de Buena Vista sind auf 2021 verschoben worden.

Flottmann-Hallen nur draußen aktiv

Kabarettist Horst Schroth geht 2021 in die „Schlusskurve“ Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Die Flottmann-Hallen konzentrieren sich unterdessen auf ihre aktuelle Kult-Open-Air-Reihe an den Wochenenden, mindestens bis Mitte des Monats, möglicherweise auch länger. Indoor gibt es bis nach der Sommerpause keine Auftritte.

Für die abgesagten Gastspiele dort stehen ebenfalls schon einige Nachholtermine fest. So kommt der „Tegtmeier“-Jurypreisträger Moritz Neumeier am 4. September, Wildes Holz gibt ein Gastspiel am 7. Oktober.

Erst im nächsten Jahr geht Horst Schroth in die „Schlusskurve“ (25. Februar), für Alain Frei ist der 5. Mai 2021 reserviert.