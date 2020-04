Herner Märzwetter war nur auf den ersten Blick Durchschnitt

13 der 16 Regentage im März lagen in der ersten Monatshälfte.

Herne. Das Wetter in Herne zeigte sich bei den meisten Werten im erwartbaren Rahmen. Doch bei näherem Hinsehen offenbaren sich interessante Details.

In gesellschaftlich ungewissen Zeiten scheint wenigstens auf das Wetter Verlass zu sein – zumindest rückblickend auf das Wettergeschehen in Herne im vergangenen Monat: Bis auf die Sonnenscheinbilanz zeigte dieses einen erwartbaren Verlauf, wenn auch sich hinter den eher durchschnittlichen Werten oft interessante Details und Entwicklungen verbargen.

So entspricht die von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule ermittelte monatliche März-Regenmenge mit 63 Litern je Quadratmetern fast genau der durchschnittlichen Niederschlagsmenge der vergangenen 30 Jahre, ihre aktuelle Verteilung zeigte hingegen Auffälligkeiten: Von den gemessenen 16 Regentagen, normal wären elf oder zwölf gewesen, lagen 13 in der ersten Monatshälfte. Heißt: In diesem Zeitraum fielen fast täglich Niederschläge, und ihr absolutes Volumen betrug mehr als 95 Prozent der monatlichen Niederschlagsmenge. Danach war es zweieinhalb Wochen lang trocken, erst die letzten drei Tage des Monats erbrachten mit 3,6 Litern Regen je Quadratmeter minimale Resultate.

Sonne schien deutlich länger als erwartbar

Diese lange Phase der Trockenheit verursachte zudem den eingangs erwähnten Ausreißer in Form der monatlichen Sonnenscheinbilanz. Die Sonne schien in diesen zweieinhalb Wochen oft von morgens bis abends - 199 Stunden lang. Zu erwarten gewesen wären 124 Stunden. Dies entspricht einem Zuwachs von über 60 Prozent. Nur 2003 und 2011 schien die Sonne vergleichbar lange. Im Vergleich zum Vormonat schien jetzt die Sonne viermal so lang! Trotz der intensiven Sonneneinstrahlung blieb es noch relativ kühl, zumal der böig auffrischende Wind die gefühlte Temperatur wesentlich kälter erschienen ließ.

Die objektiv gemessenen Tageshöchsttemperaturen schwankten zwischen zehn und fünfzehn Grad, und war die Sonne einmal weg, kühlte es sich sofort merklich ab. Dies lag an der vorwiegend östlichen Windrichtung in der zweiten Monatshälfte, welche zwar die kontinentale Trockenheit verursachte, aber auch kühle Luftmassen in unsere Region transportierte.

Nach des 30. März war die kälteste in den vergangenen drei Wintermonaten

Zwar übertrafen die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen den monatlichen Vergleichswert um ein Grad, nachts lagen die gemessenen Werte aber fast ein Grad unter den Referenztemperaturen. Demzufolge erreichten die nächtlichen Tiefsttemperaturen in acht Frostnächten den Gefrierpunkt oder lagen darunter, dreimal mehr als sonst im März. Im Februar gab es nur eine Frostnacht, und mit -5,8 °C war die Nacht des 30. März die kälteste in den vergangenen drei Wintermonaten! Durch die relativ warmen Tagesspitzen entsprach aber die monatliche Durchschnittstemperatur mit 6,7°C ziemlich genau dem langjährigen Vergleichswert.