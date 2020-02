Herner Mediziner: Darum ist lesen gut für die Gesundheit

Herne. Lesen bildet, heißt es. Lesen ist aber auch gut für die Gesundheit. Ein Herner Mediziner sagt, wie oft man lesen sollte. Und was besser nicht.

Lesen bringt Menschen an fremde Orte, lässt sie den Alltag vergessen und Neues entdecken. Nicht zuletzt: Es hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und den Körper. Prof. Dr. Klaus Kisters, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am St. Anna-Hospital in Herne, kennt die positiven medizinischen Aspekte des Lesens.