Herner Morpheus: Besucher absolvierten Rollenspiel-Marathon

Wenn die Einen sich mal ein Wochenende ausklinken, um die nächsten Tage inmitten von Strobo-Licht und wummernden Techno-Beats zu verbringen, zieht es die Anderen gleich in ferne Paralleluniversen, wo sie sich mit Hilfe ihrer reinen Gedankenkraft treiben lassen können. Für Rollenspieler und Weltenflüchtige öffnete das Stadtteilzentrum Pluto in der Wilhelmstraße für die 34. Morpheus dafür vom vergangenen Freitag bis zum Sonntag seine Tore und bot genug Raum für einen neuen Besucherrekord.

Beim 34. Herner Morpheus konnten die Besucher wieder verschiedene Spiele kennenlernen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Alleine am Freitag kommen in elf Spielrunden etwa 70 Besucher zusammen, die sich in den verschiedensten Szenarien mit Ruhm bekleckern oder mal so richtig schön böse sein können. Der Clou bei der Sache: Die Abenteuer finden nur in den Köpfen der einzelnen Spieler statt, die sich an Tischen zu etwa fünf bis acht Personen zusammenfinden und unter Leitung eines Spielführers ihre ganz eigene Geschichte durch Erzählen vorantreiben.

Lokales Zwei Turniere Am Sonntag wurden zwei Turniere für die Spiele „Krosmaster Arena“ und „Carcassonne“ ausgetragen. Letzteres fand als Ranglistenturnier statt, dessen Gewinner sich für die deutsche Meisterschaft qualifizierte. Für die Verpflegung hatte rund um die Uhr die Küche geöffnet, die für kleines Geld warme Mahlzeiten ausgab.

Sandy etwa ist aus Erkenschwick angereist und eigentlich Zahnarzthelferin, doch schlüpft an diesem Freitagabend in die schuppige Haut eines Fisches, deren Charakter sie mit Hilfe von verschiedenen Attributen bestimmt, die sie auf einem Bogen Papier ausfüllt. Als Zuhörer, dem dieser Prozess der Charakterentwicklung fremd ist, klingt das alles sehr unverständlich, wenn der Spielleiter etwa obskure Gegenstände vorstellt, die anschließend in der Gruppe verteilt werden. Doch das alle habe Hand und Fuß erklärt Sandy, die sich ein paar Minuten Zeit nimmt: „Eben habe ich alle Charakterpunkte verteilt, und der Meister hat bereits ein paar Infos zur Welt gegeben, die für uns alle neu ist, da wir das Regelsystem nicht kennen.“ Das jedoch ist nicht weiter schlimm, denn beim „Pen and Paper“ steht learning by doing auf dem Programm, und so gäbe es auch für Sandy nach 20 Jahren als aktive Spielerin noch immer Neues zu entdecken.

Ole Baehr, Carsten Saggau und Markus Sudbrock stöbern in Spielanleitungen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Wer die vergangenen Jahre aufmerksam durch die Räumlichkeiten geschlendert ist, um sich etwa etwas Nahrhaftes zu suchen, ist früher oder später am Stand der Redaktion Phantastik aus Herne vorbeigekommen. Inzwischen verzichten die Organisatoren der Herner BuRG e.V. auf eine schriftliche Einladung, da ohnehin klar sei, dass es keine Morpheus ohne den kleinen Verlag für Krimi- und Fantasy-Rollenspiele geben könne, erzählt Michael Fuchs. Der Vertreter des Organisationsteams ist längst beim Du mit Inhaberin Ulrike Pelchen, die zusammen mit ihrem Kollegen Michael Hossmann ihre Neuheiten in Buchform anbieten. Darunter die Weiterführung des unter Spielern sehr beliebten Detektiv-Rollenspiels „Private Eye“ rund um Verbrecherjagd im Zeitalter von Queen Victoria und voranschreitender Industrialisierung.

Dass niemand der gut 450 Besucher den Marathon von 48 Stunden ohne Schlaf durchsteht ist klar, und so stehen wieder Feldbetten in Schlafräumen zur Verfügung. Weltflucht kann eben sehr anstrengend sein, auch wenn hinterher glücklicherweise niemand mit einem brummenden Schädel aufwacht.