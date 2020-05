Herner Protesttag von Menschen mit Behinderung geht online

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Protestzug zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung abgesagt werden. Nun gibt es ein neues Format.

Der für den 5. Mai geplante Protestzug zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung durch die Herner Innenstadt musste aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Damit er dieses Jahr aber nicht gänzlich ausfällt, hat sich das Organisationsteam - Tobias Rahe von der Diakonischen Stiftung Wittekindshof sowie Kerstin Fischer-Friedhoff und Bärbel Schulte vom städtischen Inklusionsbüro -für ein anderes Format entschieden.

Der Protesttag geht in diesem Jahr erstmals online. Anhand von Bild- und Textbeiträgen möchte das Team des Inklusionsbüros verschiedene Perspektiven zeigen, wie die Menschen mit Behinderung, die normalerweise in Voll- oder Teilzeit in den Werkstätten der wewole Stiftung beschäftigt sind, ihren Alltag in Zeiten von Corona meistern. Die Bild- und Textbeiträgen sind zu finden unter www.herne.de.