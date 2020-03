Herne. Salz ist nicht gleich Salz. Siehe: „Wein & Spezialitäten Vössing“ in Herne-Mitte. Dort gibt es Salze für (fast) jeden Geschmack. Ein Besuch.

Salz ist nicht gleich Salz. Das wird schnell deutlich, wenn man sich verschiedene Auslagen anschaut. Bei „Wein & Spezialitäten Vössing“ auf der Behrensstraße in Herne-Mitte gibt es beispielsweise ein ganz besonderes: das Schrebergartensalz.

„Das Salz kommt aus Salinen und ist damit auf jeden Fall frei von Mikroplastik“, erklärt Marie-Claire Vössing, Mitinhaberin von „Wein & Spezialitäten Vössing“. Außerdem sei es mit verschiedenen Kräutern und Blüten versetzt und somit vielseitig einsetzbar. „Man kann es verwenden wie früher Maggi.“ Das Schrebergartensalz wird in Willich exklusiv für den Herner Laden hergestellt. Das Spezialsalz sei bereits über Hernes Grenzen hinaus bekannt und gefragt. „Wir verschicken regelmäßig Packungen.“

Neben Salzmischungen wie Küstensalz für Fischgerichte), Sizilianisches Tomaten- oder Chilisalz gibt es pure Salze oder welche, die nur leicht verfeinert sind wie das Rauchsalz. „Das gibt vegetarischen Gerichten einen schönen Pepp“, sagt Marie-Claire Vössing. Aber auch bei Fleischgerichten, die nicht vom Grill kommen, wird es gerne eingesetzt. „So kann man das Grillaroma nachempfinden.“

Alpensalz ist ein Hingucker

Ein klassisches Salz ist das Fleur de Sel, das aus dem Meer geschöpft wird und vielseitig einsetzbar ist. „Es schmeckt intensiver als manch andere Salze und wird klassisch zum Nachwürzen am Tisch verwendet.“ Ein Hingucker ist das Alpensalz aus Österreich, da es eine schöne rosa-orange Färbung hat. „Wichtig ist es, unraffiniertes Salz zu kaufen, da hier die Mineralien erhalten bleiben.“ Die Salze im Ladenlokal sind alle unraffiniert. So auch das Tiefensalz, welches aus einer in 460 Meter Tiefe befindlichen Salzsole gefördert wird.

Als Geschenk aus dem Ruhrgebiet werde gerne das Grubensalz verschenkt. „Das ist normales Speisesalz, das mit Pflanzenkohle gefärbt wird“, sagt Marie-Claire Vössing. „Optisch ganz schön, geschmacklich aber etwas flach.“ Wer übrigens nicht so viel Salz essen darf, für den sei das Schrebergartensalz eine echte Alternative: „Man braucht nicht viel davon und hat direkt Geschmack am Essen.“