Herner Schüler profitieren von guter Börsenlage

Damit sie sich später keine blutige Nase bei Finanzspekulationen holen, können Schüler beim Planspiel Börse der Sparkassen im geschützten Rahmen üben und Erfahrungen sammeln. Beim 37. Planspiel konnten die Schüler mit einem virtuellen Depot in Höhe von 50.000 Euro spekulieren. Die 300 Schüler aus Herne behaupteten sich dabei gegen über 28.000 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich, Schweden, Russland und Mexiko. Die Sieger erhielten nun ihre Urkunden und Preise.

„Es war eine spannende Börsenzeit“, sagt Dirk Plötzke, Vorstandsmitglied der Herner Sparkasse. Denn trotz Brexit-Chaos und anstehenden Neuwahlen, Handelskrieg zwischen den USA und China sowie dem drohenden Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump stieg der DAX während der Spielzeit in die Nähe des Allzeithochs von über 13.500 Punkten an. „Die gute Börsensituation erleichterte den Teilnehmern den Zugang zu einem spannenden Finanzthema“, betont Plötzke. Beim Planspiel Börse lernen die Teams auf spielerische Art, sich intensiv mit der Börse, den wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber auch den aktuellen politischen Ereignissen zu beschäftigen. „Gerade die Förderung finanzieller Bildung bei jungen Menschen ist ein wichtiges Anliegen der Herner Sparkasse.“

Nachhaltig investieren, kann sich lohnen

Elf Wochen hatten die Schüler Zeit, ihr Startkapital zu erhöhen. Dazu mussten sie sorgfältig recherchieren, um die aussichtsreichsten Wertpapiere auszuloten und ihr virtuelles Depot zu mehren. Dabei konnten sie aus gut 175 Wertpapieren auswählen. Gewertet wird dabei in zwei Kategorien: Depotgesamtwertung und Nachhaltigkeitswertung. Bei letzterer werden Wertpapiere von Unternehmen gekauft, die nachhaltig handeln, aber meist nicht so viel Ertrag bringen, wie die klassischen Wertpapiere. Zudem konnten die Teams lokal für die Herner Sparkasse und regional im Sparkassenverbund punkten.

Die Taktiken der Schüler- und Lehrerteams waren unterschiedlich. So setzte das Team „SimsalaCash“ vom Gymnasium Wanne auf das Weihnachtsgeschäft und kaufte unter anderem Wertpapiere von Apple, Amazon und Disney. Damit konnten sie ihr Depot auf 54.160,92 Euro erhöhen und belegten damit den 1. Platz in der Depotgesamtwertung lokal und Platz 52 regional. Das Team „BörsenCrash“ vom Gymnasium Wanne landete auf Platz 1 bei der Nachhaltigkeitswertung lokal, auf Platz 42 regional. Sie schlossen ihr Depot mit 1415,95 Euro im Plus. Investiert hatten sie unter anderem in H&M, Adidas und L’Oreal. Deutschlandsieger in der Gesamtdepotwertung wurde ein Team aus Altötting-Mühldorf mit einem Depot von 62.041,55 Euro.