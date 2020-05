Herner Sparkasse öffnet die Kassenhalle in der Hauptstelle

Herne. Die Kassenhalle war seit Ende März für den Publikumsverkehr geschlossen. Im „Kompetenzcenter“ wurden Corona-Hilfsmaßnahmen koordiniert.

Die Herner Sparkasse öffnet am Montag, 4. Mai, die Kassenhalle der Hauptstelle am Berliner Platz zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für ihre Kunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten damit wieder den vertrauten Kundenservice und persönliche Beratung an.

Kundenhalle Ende März geschlossen

Am 27. März hatte die Herner Sparkasse die Kundenhalle ihrer Hauptstelle für den Publikumsverkehr geschlossen, um von dort aus die Corona-Hilfsmaßnahmen zentral zu koordinieren. Geöffnet blieben an diesem Standort die Hauptkasse, die Selbstbedienungsgeräte und der Kundentresor. In dem „Sparkassen-Kompetenzcenter Herner Wirtschaft“ begleiteten seitdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Krisen-Hilfsprogramme für Unternehmen, Gründer und Freiberufler und versuchten, schnelle Lösungen zu finden, so die Sparkasse. Gleichzeitig seien vier Hotlines für Unternehmen und Selbstständige geschaltet, die auch weiterhin besetzt bleiben: Unter 02323 590-1314,-1315, -1316 und -1317 erhalten Kunden auch abseits der ihnen bekannten Beraterrufnummern erste Informationen zu möglichen finanziellen Hilfen.

Räumlich konzentriert habe die Sparkasse in den vergangenen Wochen die Corona-Hilfe für die lokale Wirtschaft effektiv koordiniert, heißt es. „In den meisten Fällen ging es dabei um allgemeine Beratungen, das Ausschöpfen bzw. die Ausweitung bestehender Kreditlinien wie auch das Bereitstellen neuer Kredite seitens der Sparkasse. Auch die Hilfestellung bei Kreditanträgen zu Förderprogrammen wurde nachgefragt.“

Nach Beobachtung der Sparkasse sei mittlerweile ein Großteil der Nachfrage nach Mitteln zur Überbrückung von Corona-bedingten Liquiditätsengpässen mit den Beratern abgestimmt. Zudem hätten sich die Abläufe im Kompetenzcenter Herner Wirtschaft eingespielt, so dass die Bereiche nun auch wieder dezentral ihre Unterstützung leisten könnten. Das Kompetenzcenter bleibe jedoch, räumlich anders aufgestellt, vorerst bestehen und Firmenkunden, Selbstständige und Freiberufler könnten sich weiterhin an ihre Ansprechpartner wenden.

Abstands- und Hygieneregeln werden gewahrt

Vor diesem Hintergrund wird die Kundenhalle in der Sparkassenhauptstelle ab Montag zu den bekannten Geschäftszeiten wieder in Betrieb genommen. Geöffnet ist bis auf Weiteres ausschließlich den Eingang auf der Marktseite, von der aus auch die Selbstbedienungsgeräte zu erreichen sind.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wurden umfangreiche Maßnahmen zur Wahrung der Abstands- und Hygieneregelungen ergriffen. Außerdem sind Plexiglasscheiben an den Serviceschaltern installiert. Bodenmarkierungen stellen die Einhaltung des Mindestabstandes sicher. Für Mitarbeiter wie auch für Kunden ist das Tragen eines „Mund- und Nasenschutzes“ vorgeschrieben.