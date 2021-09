Herner Spielezentrum empfiehlt das Kartenspiel „Riftforce“

Herne. Das Herner Spielezentrum stellt regelmäßig ein neues Spiel vor. Heute empfiehlt Mitarbeiter Karsten Berlt das Kartenspiel „Riftforce“.

In dem Zwei-Personen-Kartenspiel „Riftforce“ repräsentieren die beiden Spielenden Gilden, die mit Hilfe von Elementaren – in Form von Zahlenkarten – um die Vorherrschaft über das Spielfeld ringen. Die Vorherrschaft erlangt, wer als erstes zwölf Siegpunkte (hier „Riftforce“ genannt) erspielt.

Dazu gilt es, seine Handkarten und Aktionsmöglichkeiten so effizient wie möglich einzusetzen. Wer an der Reihe ist, wählt eine von drei möglichen Aktionen aus: Karten ausspielen, Karten einsetzen oder werten und Karten aufziehen. Die Einsatzmöglichkeiten der Karten werden durch die Gilden bestimmt, die sich jeder Spielende am Anfang der Partie aussucht.

Herner Spielezentrum findet: „Riftforce“ bietet viel Abwechslung

Durch die reichlichen Kombinationsmöglichkeiten gibt es einen hohen Wiederspielwert. Insgesamt bietet „Riftforce“ viel Abwechslung und taktische Tiefe bei einem einfachen Regelkostüm, was auch dafür sorgte, dass es auf der Empfehlungsliste zum steht.

„Riftforce“, ein Kartenspiel von Carlo Bortolini, aus dem Hause Asmodee, für zwei Spielende ab zehn Jahren, Preis: ca. € 20,-.

