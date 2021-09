Herner Spielezentrum empfiehlt Schnippspiel „Flick of faith“

Herne. Jeden zweiten und vierten Samstag empfiehlt das Herner Spielezentrum ein Spiel. Diesmal stellt Susanne Klaus ein Geschicklichkeitsspiel vor.

Die Mitspielenden übernehmen die Rolle einer Göttin oder eines Gottes mit einer Spezialfähigkeit und treten gegeneinander am, um die Mehrheit auf vier Inseln zu erobern. Der Spielablauf ist bei diesem Spiel in drei Phasen unterteilt: In der ersten Phase stimmen die Mitspielenden über zwei Gesetze ab. So kann eine Gesetzeskarte dazu führen, dass nur mit dem kleinen Finger geschnippt werden darf oder blind geschnippt werden muss.

Herner Spielezentrum findet: „Ein toll illustriertes Geschicklichkeitsspiel“

Die Karten sorgen auf jeden Fall für Abwechslung im Spiel. Danach schnippen die Mitspielenden in der zweiten, der sogenannten Missionsphase, ihr Spielmaterial vom eigenen Festland auf die Spielwelt. In der dritten Phase, der Anbetungsphase, wird dann abgerechnet. Jedes Spiel verläuft über drei Runden. Bei jeder Runde kommen neue Sonderregeln ins Spiel. Durch die kurze Anleitung des Spiels ist ein schneller Einstieg garantiert. Es handelt sich hier um ein toll illustriertes Geschicklichkeitsspiel mit hochwertigem Spielmaterial.

„Flick of faith“ von Jan Truchanowicz, Lukasz Wlodarczyk, Pawel Stobiecki, Kamil Jarzabek und Mirakulus Spieleverlag, für zwei bis vier Spielende ab 8 Jahre, ca. 30 Euro.

