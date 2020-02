Herner Spielzentrum empfiehlt die amüsante „Würfel WG“

Da Marc-Uwe Klings Känguru-Buchreihe in diesem Frühjahr den Weg in die deutschen Kinos finden wird, erschien hierzu ein neues Spiel: Würfel WG. Wie bei den anderen Spielen steht hier der Spiel-Witz im Vordergrund. Mit den Würfelergebnissen jeder Runde können WG-typische Aufgaben erledigt werden, um sich Punkte zu erspielen. Ab 16 Punkten darf in der Hängematte abgehangen werden und wer das eine Runde lang schafft, gewinnt.

Anspielungen geben das besondere Flair

Jeder, der die Känguru-Reihe kennt oder schon mal selber in einer WG gewohnt hat, wird die Anspielungen verstehen und sich darüber amüsieren. Dies gibt diesem „push-your-luck“-Spiel das besondere Flair.

Würfel WG von Johannes Krenner und Alexander Pfister, ein Würfelspiel für zwei bis vier Spielende ab zehn Jahren, erschienen im Franckh-Kosmos-Verlag, Preis: ca. 13 Euro.