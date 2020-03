Es war ein bundesweit seltenes Experiment: Die Herner Stadtwerke gründeten 2016 erstmals einen Kundenbeirat. Augenscheinlich ist dieses Experiment geglückt, inzwischen hat eine neue „Legislaturperiode“ begonnen. Mit neuen Beiratsmitgliedern. Die WAZ sprach mit den beiden Sprechern der insgesamt 16 Mitglieder über die Erwartungen.

Marvin Boettcher hatte eine ganz klare Erwartung, als er sich bewarb: „Es soll keine Verkaufsveranstaltung sein.“ Der 33-Jährige, der bis zum vergangenen Jahr geschäftsführender Intendant des Mondpalasts in Wanne-Eickel war, gehört in mehrfacher Hinsicht zu einer besonderen Sorte Kunden. So ist Boettcher ein Rückkehrer. Im Alter von 19 Jahren habe er den Vertrag mit dem heimischen Versorger gekündigt und danach fünf bis sechs andere Anbieter ausprobiert. Seit fünf Jahren sei er wieder Stadtwerke-Kunde - und zusätzlich einer, der mit Smartec eins der relativ neuen Produkte der Herner Stadtwerke nutzt. Bei seiner Bewerbung habe Neugier ein große Rolle gespielt, so Boettcher.

Eine Erwartungshaltung lautete: Keine Verkaufsveranstaltung

Christel Wolf gehört in jene Kategorie von Kunden, die quasi schon immer bei den Stadtwerken waren und nie einen Gedanken an einen Wechsel verschwendet haben. „Mich interessiert, was die Stadtwerke bei den erneuerbaren Energien und beim Thema Nachhaltigkeit machen“, erzählt sie. Sie selbst sei nämlich immer bemüht, Strom zu sparen und sorgsam mit Wasser umzugehen.

Nach den ersten Sitzungen seien ihre Erwartungen schon erfüllt worden, erzählen Wolf und Boettcher - also: keine Verkaufsveranstaltung, stattdessen Informationen über die verschiedenen Geschäftsbereiche der Stadtwerke. Das habe bei den Kundenbeiräten durchaus für Aha-Effekte gesorgt. So sei das Klimaviertel, das das Unternehmen in Sodingen gebaut hat, bei den Kunden nicht bekannt gewesen, erzählt Frank Bolsenkötter, Leiter der Unternehmenskommunikation.

Auf Anregung des Beirats erweiterten die Stadtwerke ihr Wallbox-Angebot

Diese Tatsache dürfte auch zu der Entscheidung beigetragen haben, einen Beirat zu bilden. In früheren Jahren waren die Stadtwerke ein Unternehmen, das in erste Linie Strom und Gas geliefert hat, mit der Energiewende mussten neue Geschäftsfelder erschlossen werden. „Der Kundenbeirat gibt uns die Möglichkeit, unsere Angebote zielgruppenorientierter auszurichten“, so Bolsenkötter.

Dafür gibt es schon ein aktuelles Beispiel: So drehte sich eine der Sitzungen - sie werden von einem Moderator geleitet, der nicht aus dem Unternehmen kommt - um das Thema Elektromobilität. Das sei differenziert diskutiert worden, doch am Ende habe das Ergebnis gestanden, dass die Stadtwerke ihr Angebot bei den sogenannten Wallboxen (eine technische Möglichkeit, um das Fahrzeug zu Hause aufzuladen) zu erweitern. Auch in der ersten „Legislaturperiode“ hatte es konkrete Ergebnisse der Beirats-Arbeit gegeben. So seien die Überlegungen zur Einrichtung eines Kunden-Centers in Wanne durch den Beirat entscheidend bestärkt worden.

Lokales Nur knapp über 40 Bewerbungen Die Stadtwerke haben die Beiräte mit Blick auf Alter, Wohnsitz und ihren Beruf möglichst repräsentativ ausgewählt. Allerdings ist die Bereitschaft der Kunden, sich zu engagieren, offensichtlich sehr überschaubar ausgeprägt. Das Unternehmen versorgt etwa 80.000 Haushalte in Herne, doch für den Kundenbeirat seien lediglich knapp über 40 Bewerbungen eingegangen, so Frank Bolsenkötter.

Für die Stadtwerke sei eine offene Diskussion wichtig, so Bolsenkötter. Dort höre man Meinungen, die man sonst nicht wahrnehme. „Der Kundenbeirat ist auch ein Rückkopplungskanal, um bei bestimmten Dingen nachzujustieren.“ Dies sei auch der Grund dafür, dass die Stadtwerke die Themen vorschlagen, so stehen demnächst die „schlauen Stromzähler“ auf der Tagesordnung. Darin sind sich alle einig: Themen gibt es genug. Zwei Sitzungen pro Jahr sind eigentlich eingeplant - doch die Beiräte haben schon für eine dritte Sitzung plädiert.