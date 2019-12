Herne. Die Weihnachtsfeiertage waren für Anwohner des Robert-Brauner-Platzes in Herne-Mitte keine reine Freude. Was sie auf die Palme brachte.

Herner Weihnachtsmarkt an den Feiertagen: „Ein Schlachtfeld“

Alles andere als besinnlich war Anwohnern des Robert-Brauner-Platzes an den Weihnachtsfeiertagen zumute:: „Uns bot sich der Anblick eines Schlachtfeldes“, kritisiert Eva Szalata im Namen mehrerer Anwohner.

Mit dem Ende des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember sei nur ein Teil der Aufbauten entfernt worden. Einige Tannenbäume seien regelrecht „über den Platz geflogen“. „Der Anblick war unzumutbar“, klagt die Anwohnerin.

Keine Beleuchtung an den Feiertagen

Geärgert hätten sie sich auch darüber, dass der (aus vielen Bäumen zusammengesetzte) große Weihnachtsbaum zwar noch auf dem Platz gestanden hätte, allerdings nicht mehr beleuchtet worden sei. Erst könne Herne gar nicht früh genug den Weihnachtsmarkt eröffnen, dann reiche es nicht mal mehr für eine Beleuchtung an den Feiertagen, so Szalata. Und auch das habe Anwohnern sehr missfallen: Am vierten Advent habe es auf dem Brauner-Platz bis weit nach 23 Uhr „Party“ gegeben.

„Ich weiß nicht, was sich die Verantwortlichen dabei denken“, sagt Eva Szalata. Von der für den Weihnachtsmarkt zuständigen Stadtmarketing Herne war am Freitag keine Stellungnahme zu bekommen.