Herner Wewole-Chef: Behinderte Menschen haben keine Lobby

Herne. Die Werkstätten der Wewole-Stiftung bleiben in der Corona-Krise zu. Der Wewole-Chef ist bedient: „Menschen mit Behinderungen haben keine Lobby.“

Die Werkstätten der Wewole-Stiftung bleiben vorerst weiterhin geschlossen. „Davon gehen wir, Stand heute, aus, auch wenn der Gesetzgeber offiziell noch keinen Erlass veröffentlicht hat“, meldet Wewole-Chef Rochus Wellenbrock. Er geht davon aus, dass das Betretungsverbot der ehemaligen Werkstätten für Behinderte bis mindestens zum 4. Mai verlängert wird.

Bedient: Wewole-Chef Rochus Wellenbrock. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Betroffen von der Schließung seien etwa 1100 Menschen mit Behinderungen, die in Voll- oder Teilzeit in den Wewole-Werkstätten beschäftigt seien. Mit ihnen seien die Angestellten trotzdem in engem Kontakt: „Wir betreuen sie in unseren Wohneinrichtungen oder verschicken Bildungs- und Arbeitspakete.“ Zudem würden die Werkstattbeschäftigen regelmäßig angerufen. Gerade dieser Kontakt, ob per Telefon oder SMS, sei eminent wichtig, denn Wellenbrock sieht die Menschen mit Behinderungen bei den Corona-Regelungen von Bund und Land „ganz am Ende der Fahnenstange“. Er sagt: „Menschen mit Behinderungen haben keine Lobby.“

Wewole-Forum und Betriebskantine weiterhin geschlossen

So sei das Wegbrechen des strukturierten Alltags für sie ein riesiges Problem: „Die Menschen mit Behinderungen dürfen oft nur mit einem Angehörigen oder mit einem Betreuer nach draußen. Jetzt sitzen viele zu Hause und fühlen sich alleine gelassen.“ Die Werkstatt könnte diesen strukturierten Tagesablauf aber bieten – „und zwar mit höchster fachlicher Kompetenz, mit bester Struktur und unter strengsten hygienischen Vorgaben“.

Das Wewole-Forum im Herner City Center und die Betriebskantine „Schmackofatz“ im Technischen Rathaus in Wanne-Süd bleiben weiterhin geschlossen, heißt es.