Herner zeigen Verständnis für den verschärften Lockdown

Herne. Ab Montag tritt in NRW die neue Coronaschutzverordnung in Kraft. Wir haben uns in Herne umgehört, was die Menschen davon halten.

Nachdem Kanzlerin und Ministerpräsidenten aufgrund der hohen Inzidenzwerte den Lockdown verlängert und verschärft haben, bleiben die meisten Geschäfte und die Gaststätten in Herne weiterhin geschlossen. Besonders betroffen von den Regelungen sind Familien: Weiterhin gibt es keinen Präsenzunterricht an den Herner Schulen, von einem Kitabesuch der Kleinsten wird abgeraten, wenn es dazu Alternativen gibt. Die angekündigte 15-Kilometer-Regel ab einem Inzidenzwert von 200 ist in NRW nicht in die Landesverordnung aufgenommen worden. Was halten die Herner und Hernerinnen von den verschärften Bestimmungen, die am Montag in Kraft treten? Die WAZ hat nachgefragt.

Kerstin Siedemann, 52, Herne

Kerstin Siedermann Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Falls die 15 Kilometer Bewegungsbeschränkung kommt, dann wäre das für mich ok. Freunde, die weiter weg wohnen, sehe ich sowieso nicht sehr oft. Ob diese Regelung aber generell etwas bringt, bezweifle ich! Ich denke, das wurde verabschiedet, um zu verhindern, dass die Menschen sich an Ausflugszielen oder in Touristenregionen sammeln. Dass die Lokale weiterhin zu bleiben, ist schade. Aber wenn Menschen gesund bleiben, weil ich aufs Ausgehen verzichte, dann mache ich es gern.“

Anja Brill, 33, Herne

Anja Brill Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Meine Tochter ist zu jung für die Kita, aber mein Patenkind ist fünf Jahre alt – da ist die Betreuung schwieriger. Dass die Lokale weiterhin geschlossen bleiben, ist nötig und gleichzeitig schade. Man kann zwar Essen bestellen, aber man sitzt halt ewig zuhause. Die Pandemie ist eben einfach anstrengend! Die kirchliche Hochzeit mussten wir verschieben und meine Familie in Polen hat meine 16 Monate alte Tochter bisher nur einmal gesehen – als es im vergangenen Jahr Lockerungen gab.“

Aline Schneider-Sailler, 31, Herne

Alina Schneider-Sailler Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Mein Sohn hat Homeschooling und meine Tochter muss wieder in die Kita. Zuletzt hatte ich extra dreieinhalb Wochen Urlaub genommen, um die Kids zu betreuen, aber jetzt muss ich auch mal wieder arbeiten. Meinen Teenager-Sohn für den Online-Unterricht zu motivieren empfinde ich dabei nicht als einfach, das ist schon sehr anstrengend! Es ist für kleine Kinder auch seltsam, nicht mehr groß draußen mit anderen spielen zu dürfen, aber man muss eben für alle die Kontakte herunterfahren.“

Marco Kessler, 37, Herne

Marco Kessler Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Wir haben zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren zuhause – mit der Verlängerung haben wir gerechnet. Wir konnten es so arrangieren, dass ich vormittags arbeite und meine Frau nachmittags. Ich bin Anlagen-Mechaniker und sie arbeitet im Einzelhandel, wir haben also viel Glück, dass unsere Chefs das mitmachen! Unsere Angehörigen und Freunde leben fast alle im 15-Kilometer-Radius, da hätten wir also keine Probleme. Der Lockdown ist aber natürlich trotzdem eine Belastung.“

Frederike Knoblich, 67, Herne

Frederike Knoblich Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Meine Freunde und meine Familie wohnen im näheren Umkreis, deshalb macht mir die 15-Kilometer-Regel nichts aus. Meine Enkelkinder gehen zwar eigentlich in eine Kita, aber da meine Schwiegertochter Hausfrau ist, klappt die Betreuung gut! Absolut schade finde ich, dass die Gastronomie weiterhin geschlossen bleibt. Ich glaube, wenn dies gelockert würde, würde es weniger mit illegalen Feiern eskalieren. Es ist alles einfach eine Belastung mit der Zeit – auch mir fehlen die Kontakte.“

Katja Lueg, 38, Herne

Katja Lueg Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Mein erster Gedanke: Das wird in ganz viel Organisation ausarten. Ich bin Pfarrerin, mein Mann ist Lehrer – wir müssen beide arbeiten, deshalb muss unser Sohn bald wieder in die Kita. Viele Sorgen mache ich mir da aber nicht: In den Kitas werden die Gruppen ja nicht mehr durchmischt – die Kindergärtner passen gut auf! Die Akzeptanz für einen Lockdown ist sicherlich höher, wenn immer aufgrund von aktuellen Zahlen entschieden wird, anstatt sofort einen längeren Lockdown zu planen.“

Katharina Hahn, 35, Herne

Katharina Hahn Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Ich bin als IT-Beraterin tätig und bereits seit März 2020 im Home-Office. Für mich ändert sich deshalb gefühlt nicht so viel. Mir ist aber aufgefallen, dass ich zuhause viel mehr arbeite. Früher bin ich für den Job auch viel gereist, heute gibt es stattdessen nur noch virtuelle Kontakte. Das ist schon etwas anderes und auf Dauer ein Problem! Die bisherigen Maßnahmen unserer Politik kann ich aber alle nachvollziehen und stehe dahinter: Die Kontakte müssen heruntergefahren werden.“

Werner Kreimeyer, 67, Herne

Werner Kreimeyer Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Mit der Verlängerung und Verschärfung habe ich natürlich gerechnet – da musste man ja kein Prophet sein! Wenn es notwendig ist, kommen wir nun mal nicht drum herum. Die 15 Kilometer Bewegungsbeschränkung wären für meine Familie und mich kein Problem. Ich glaube, das zielt eher auf die Ausflügler ab, auch wenn Experten sagen, dass es eigentlich nichts bringt. Für die Gastronomen tut es mir leid. Eine hohe Belastung hat auch meine Schwägerin, deren Kind eigentlich in die Kita geht.“​

