Blaulicht Hernerin (28) fährt in Bochum nachts in einen geparkten LKW

Herne. In der Nacht zum Sonntag verlor eine Autofahrerin in Bochum die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ein Alkoholtest ergab 0,82 Promille.

Eine 28-jährige Autofahrerin aus Herne ist in der Nacht auf Sonntag auf in Bochum in einen geparkten LKW gefahren.

Kontrolle verloren

Laut Polizeibericht fuhr die Frau gegen 2.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Dorstener Straße in Bochum in Richtung Herne. In Höhe der Hausnummer 90-92 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Lkw.

Dabei wurde sie leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Hernerin alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Sachschaden wird aus 12.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

