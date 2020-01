Herne. Eine 20-jährige Frau aus Herne soll vor Jahren in Serie sexuell missbraucht worden sein. Der angeklagte Stiefvater will davon nichts wissen.

Hernerin beschuldigt Stiefvater des sexuellen Missbrauchs

Mehr als zehn Jahre nach einer mutmaßlichen Serie von schweren sexuellen Übergriffen durch ihren Stiefvater beschäftigen die Anschuldigungen einer heute 20 Jahre alten Frau aus Herne das Bochumer Landgericht. Der 55-jährige Angeklagte verweist die Vorwürfe ins Reich der Fabel – die Belastungszeugin macht ihre Aussage in nicht-öffentlicher Verhandlung.

Stieftochter war damals neun Jahre alt

Die Anklageschrift schildert erschütternde Details: Der angeklagte Frührentner soll sich vom 8. August 2008 bis zum Sommer 2009 in mindestens 40 Fällen sexuell an seiner damals neun Jahre alten Stieftochter vergangen haben. Fast immer bis hin zum Geschlechtsverkehr, fast immer nach einer ähnlichen Vorgehensweise.

Laut Staatsanwaltschaft passierten die Übergriffe seinerzeit überwiegend am Rande der Kontrolle der Hausaufgaben. Tatorte sollen vor allem das Schlaf-, aber auch mal das Badezimmer in dem damals wie heute von dem Stiefvater und der Mutter der 20-Jährigen bewohnten Wohnhaus in Recklinghausen gewesen sein. „Der Angeklagte beteuert, dass an der Anklage nicht das Geringste dran ist. Er sagt, die Missbrauchsvorwürfe sind komplett erfunden“, sagte Verteidiger Jens Tuschhoff, nachdem der 55-Jährige seine Erklärung nur in nicht-öffentlicher Verhandlung machen wollte.

Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Belastungszeugin, die im Prozess vor der 4. Strafkammer als Nebenklägerin auftritt, machte ihre Aussage ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Hernerin hatte die mutmaßliche Serie von schweren sexuellen Übergriffen durch ihren Stiefvater im Jahr 2018 bei der Polizei angezeigt. Den Kontakt zu ihrer Familie hat die 20-Jährige inzwischen offenbar komplett abgebrochen.

Im Fall einer Verurteilung droht dem Stiefvater eine empfindliche Haftstrafe. Für jede einzelne Tat des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in der angeklagten Form ist nach dem Gesetz eine Mindeststrafe von zwei Jahren Haft vorgesehen. Urteil: wohl frühestens am 12. Februar.