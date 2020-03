Bochum/Herne. In Bochum hat „All the Sex I’ve Ever Had“ Premiere. Die Generation 65 plus berichtet aus ihrem Liebesleben. Mit dabei: Christel Wolf aus Herne.

Der Titel klingt abenteuerlich, und tatsächlich war es für die Mitwirkenden auch ein Abenteuer: Mit „All the Sex I’ve Ever Had“ („Der ganze Sex, den ich je hatte“) wagt das Schauspielhaus Bochum in doppelter Hinsicht ein Experiment.

In dem Stück geht es um die sexuellen Erfahrungen der Generation 65 plus, doch handelt es sich nicht um ein fiktives Bühnendrama. Vielmehr erzählen sechs Senior/innen aus der Region ihre ganz persönlichen Geschichten: Ein junges Regie-Team um die Theaterpädagogin Jana Eiting hat die Aufführung mit den Laiendarstellern erarbeitet. Eine von ihnen ist Christel Wolf (71) aus Herne.

Gesellschaftspanorama der Generation Ü 65

Von der ersten Verliebtheit, Schwangerschaften, aufregenden Affären, sexuellen Reorientierungen bis hin zum Tod von Geliebten kommt in „All the Sex...“ vieles zur Sprache. „Die Nachkriegsgeneration, die ohne Aufklärung oder Anti-Baby-Pille groß wurde, zu einer Zeit der Tabus, als Homosexualität noch Verbrechen und Aids kein Thema war, entwirft ein Gesellschaftspanorama ihrer Zeit“, sagt Jana Eiting.

Christel Wolf (re.) ist in vieler Hinsicht aktiv: hier beim Schreibprojekt von ID55. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

Es habe sie als Abonnentin des Bochumer Schauspielhauses sehr gereizt, das Theaterleben mal aus anderer Perspektive kennenzulernen, erklärt die pensionierte Lehrerin Christel Wolf aus Horsthausen. Nach einem ersten Gespräch hätten sich die drei ausgewählten Frauen und drei Männer in der Gruppe getroffen, es folgten weitere vierstündige Einzelinterviews. „Ein Ritt durch das Leben“, wie Christel Wolf es nennt. Im weiteren Verlauf seien die Texte immer weiter reduziert worden, bis am Ende anderthalb Stunden übrig blieben. Christel Wolf berichtete unter anderem über den plötzlichen Tod ihres Mannes vor 16 Jahren, aber auch von ihrer katholisch geprägten Kindheit und der Zeit als Studentin in Köln und Bonn. Aber: „Ich gebe nicht alles preis“, sagt sie.

Theateransatz in Kanada entwickelt

Der ungewöhnliche Theateransatz wurde von der kanadischen Performer-Gruppe „Mammalian Diving Reflex“ entwickelt und weltweit schon in verschiedenen Städten aufgeführt. Geboten wird kein reines Dokumentartheater, schon gar nicht eine psychologische Sitzung; vielmehr werden durch Sprache, durch Musik und Bewegungen Stimmungen und Gefühle rund ums Thema „Sex“ und Beziehungen aufgerufen. Liebe und Verlust, Enttäuschung und Überschwang, Schmerz und Freude: Für die sechs Laienschauspieler ging es während der Vorbereitung spannend, aber auch hoch emotional zur Sache. Manche Träne ist geflossen, aber es wurde auch viel gelacht. Genau das wünschen sich die Akteure auch als Reaktion ihres Publikums.

Termine & Tickets: Premiere am 13. März, 19 Uhr, in den Kammerspielen, Königsallee 15. Termine: 16., 20. März, 29., 30. April. Tickets: 0234/3333-5555