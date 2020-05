Hernerin festgenommen: Kontaktverbot bei Demo missachtet

Die Polizei nahm in Dortmund eine Hernerin in Gewahrsam

Eine 56-jährige Hernerin ist in Dortmund bei einer Demo festgenommen worden. Erst verstieß sie gegen das Kontaktverbot, dann wurde sie aggressiv.

Herne. Eine 56-jährige Frau aus Herne ist am Samstag in Dortmund am Rande einer Demonstration in Gewahrsam genommen worden. In ihrem Rucksack fanden die Polizeibeamten ein Einhandmesser.

Die Polizei erstattete eine Strafanzeige wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nich an Kontaktverbot gehalten

Nach Darstellung der Polizei hatte sich die Frau bei der Demo von „Gelbwesten“ gegen die Corona-Beschränkungen nicht an an das Kontaktverbot gehalten und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes körperlich angegriffen, nachdem sie schon ermahnt worden sei. Außerdem sei sie durch verbale Attacken gegen den Staat und die Einsatzkräfte aufgefallen. Als sie schließlich Polizeibeamte angriff, wurde sie in Gewahrsam genommen