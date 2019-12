Herne. Ein Überblick über die Orte, an denen in Herne der Start ins Jahr 2020 gefeiert werden kann. Steinmeisters Spiegelzelt ist wieder mit dabei.

Hier kann man in Herne und Wanne-Eickel Silvester feiern

Der Jahreswechsel naht. Auch wenn es noch einige Tage bis Silvester sind, sollte die Planung für die Sause langsam stehen. Hier ein paar Tipps, wo man in Herne und Wanne-Eickel in diesem Jahr Silvester feiern kann:

Premiere im umgebauten Freizeithaus im Gysenberg

Im umgebauten Veranstaltungszentrum Gysenberg wird in diesem Jahr zum ersten Mal Silvester gefeiert. In der Location gibt es Platz für 250 Gäste. Los geht es um 19.30 Uhr mit einem Glas Prosecco, der im Eintrittspreis enthalten ist. Musik wird es von den beiden DJs Chris M. und DJ Tommes geben, der in den Vorjahren im Parkrestaurant aufgelegt hat. Gespielt wird alles von Dance über Klassiker bis hin zu den aktuellen Charts. Neben Currywurst, Frikadellen, Laugenstangen und Mettwürstchen gibt es Cocktails. Tickets im Vorverkauf für 20 Euro können bei DJT Showservice unter HER 54211 oder 0172/5655311 erworben werden, an der Abendkasse für 29 Euro.

Das Spiegelzelt auf dem Weihnachtszauber

Die Silvesterparty in Steinmeisters Spiegelzelt auf dem Cranger Weihnachtszauber findet nun im zweiten Jahr statt. Eintrittskarten kosten 20 Euro, im Preis enthalten ist ein Willkommensgetränk. Ab 20.30 Uhr geht es im Spiegelzelt mit neuer Musikanlage und Lichttechnik los. DJ Kari wird wie im letzten Jahr für die Musik sorgen. Für den Mitternachtshunger gibt es Bratwurst, Steak und eine vegetarische Alternative. Der Außenbereich bleibt frei zugänglich. Karten können unter www.steinmeister.de/silvester-tickets oder direkt am Spiegelzelt gekauft werden.

Silvester-Gala im italienischen Restaurant

Lokales Silvester im Mondpalast Wer es an Silvester lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann sich im Mondpalast das Stück Dinner for Wanne anschauen. Seit 2005 zeigt das Theater immer zum Jahreswechsel die Aufführung des Kult-Sketches, den Mondpalast-Intendant und Schauspieler Thomas Rech selbst geschrieben hat. Die Rahmenhandlung hat er humorvoll erweitert, den weltbekannten Kern des Stückes aber unverändert gelassen. Die Hauptrolle des trinkfesten Butlers James spielt Rech selbst – er ist Jaköbchen, der Omma Soffie in der Zechensiedlung zum 90. Geburtstag Essen auf Rädern serviert: Graupensuppe mit Kirschlikör und anschließend Brathering mit einem leckeren Wanner Flächenbrand. Um 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr wird jeweils eine Aufführung gezeigt, Tickest gibt es unter mondpalast.com/termine-online-tickets.

Ebenfalls zum ersten Mal lädt das italienische Restaurant Fratelli auf der Bahnhofsstraße zu einer Silvester-Gala ein. Zunächst wird ab 19 Uhr ein 4-Gänge-Menü geboten, ab 23 Uhr wird die Tanzfläche eröffnet. Um 24 Uhr gibt es für alle einen Sekt zum Anstoßen. Das Gesamtpaket kostet 74 Euro pro Person, Karten können unter HER 1377953 reserviert werden.

5-Gänge-Menü im Rosmarino

Nur ein begrenztes Karten-Kontingent gibt es für die Silvester-Feier im Rosmarino am Berliner Platz. Wer dabei sein will, sollte sich also beeilen. Für 79 Euro pro Person wird ein 5-Gänge-Menü, ein Aperitif und ein Mitternachtssnack serviert. Dazu gibt es Musik und ein Feuerwerk. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten können unter HER 9595046 reserviert werden.

Volkshaus Röhlinghausen, Hülsmann und Parkhotel bereits ausverkauft

Wie in den Vorjahren sind auch jetzt bereits alle 250 Karten für die Feier im Volkshaus Röhlinghausen ausverkauft. Die Karten waren innerhalb weniger Wochen weg. „Die Traditionsveranstaltung ist noch nicht eingestaubt“, sagt Ina Losch vom Volkshaus. Auch die Hülsmann Brauerei hat ihre 60 Karten bereits vergeben.

Auch das Parkhotel an der Schaeferstraße 109 lädt wieder zu einer Silvester-Gala ein. Doch auch in der „ Guten Stube“ und im „Stübchen“ sind bereits alle Karten verkauft. „Im Oktober waren wir bereits ausgebucht“, sagt eine Mitarbeiterin der Guten Stube.