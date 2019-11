„Hochgradige Gefahr“: Stadt muss Wäldchen in Wanne roden

Herne. Etwa 80 Prozent eines Wäldchens in Wanne muss gerodet werden, weil Gefahr im Verzug ist. Warum Anwohner an der Entwicklung eine Mitschuld tragen.

Der Großteil des Wäldchens zwischen den Straßen Am Freibad und Scharpwinkelring in Wanne muss aus Sicherheitsgründen in Kürze gerodet werden. Der Zustand der Bäume sorge für eine „hochgradige Gefahrenlage“, berichtete Stadtgrün-Mitarbeiter Martin Pawlicki am Dienstabend in der Bezirksvertretung Wanne. Dafür seien nicht zuletzt Bürger verantwortlich.

Martin Pawlicki (Stadtgrün) - hier ein Archivbild - kündigte in der Bezirksvertretung Wanne eine „unpopuläre Maßnahme“ an: die Rodung eines Wäldchens in Wanne. Die Schäden an Bäumen ließen der Stadt aber keine Wahl, so der Stadtmitarbeiter. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Im Spätsommer seien die Schäden bei einer Kontrolle in dem bis zu 110 Meter breiten und 5500 Quadratmeter großen Grünstreifen deutlich geworden. „Der Großteil der Bäume hat keine Kronen mehr. 80 Prozent ist geschädigt“, so Pawlicki. Die Situation sei ähnlich wie im Wäldchen auf dem Wall der Berliner Straße, wo die Stadt Anfang des Jahres eine ähnliche Aktion durchführen musste.

Pilzbefall und Wurzelfäule

Aufgrund der schmalen Forstfläche stünden nahezu alle umliegenden Gebäude im Fallbereich der kaputten Weiden, Pappeln und Robinien, so Pawlicki im Bezirk. Ein Pilzbefall und Wurzelfäule habe den Bäumen zugesetzt. Diese Schäden seien vor allem auf den Grünabfall zurückzuführen, den Bürger in diesen Bereich illegal entsorgten. Bis zu einem Meter hoch sei dieser an einigen Stellen mittlerweile. Mit fatalen Folgen für Bäume: Es gebe im Wald nichts Schlimmeres als faulender Grünschnitt, so der Stadtmitarbeiter.

Dieses Wäldchen zwischen der Wohnbebauung der Straßen Am Freibad (links) und Scharpwinkelring (rechts) muss gerodet werden. Foto: Stadt Herne

Politiker und Anwohner appellierten in der Sitzung an die Stadt, möglichst viele der Bäume stehen zu lassen. Das sagte Martin Pawlicki zu. Kontroversen gab es allerdings über den künftigen Umgang mit dem Wäldchen.

Stadt plant Aufklärungskampagne

Den Vorschlag eines Bürgers, dass die Stadt ein- bis zweimal jährlich Container für Grünabfälle in der Siedlung aufstellen sollte, fand bei Stadt und Politik wenig Gegenliebe. Tenor: Warum sollten diese Anlieger anders behandelt werden als alle anderen Bürger in Herne, die ihre Grünabfälle zu Entsorgung Herne bringen? Die Stadt kündigte jedoch eine „Aufklärungskampagne“ an, mit der die Anlieger auf die negativen Folgen ihres Handelns aufmerksam gemacht werden sollen.

Zurück zur anstehenden Rodung: Eine Nachforstung sei geplant, so die Stadt, sofern sich im nächsten Jahr keine oder eine nicht ausreichende Naturverjüngung einstellen werde. „Es wird allerdings etwas dauern, bis es wieder ein richtiger Wald wird.“ Der Vorschlag der Anwohnerin Maria Täuber, Nachpflanzungen über Patenschaften zu finanzieren, stieß auf Zustimmung.