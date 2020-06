Illegales Autorennen: Herner Polizei stoppt BMW-Fahrer

Die Polizei hat nach einem illegalen Autorennen einen Essener in seinem BMW gestoppt.

Nach einem illegalen Autorennen am Montagabend, 8. Juni, in Holsterhausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen (21, aus Essen) aus dem Verkehr gezogen. Die Ermittlungen gegen den zweiten Tatverdächtigen (27, aus Herne) laufen.

Die Polizei schildert den Tathergang so: Gegen 22 Uhr wartete eine Streifenwagenbesatzung vor einer roten Ampel an der Kreuzung Holsterhauserstraße/Dorstener Straße, als zwei BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Gelsenkirchen in Richtung Bochum vorbeifuhren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Fahrer des weißen BMW 640 etwa einen Kilometer weiter.

Umweltplakette war wahrscheinlich gefälscht

Ein Rennen sei man nicht gefahren, versicherte der Essener. Zeugen berichteten dagegen, die beiden Autos hätten zuvor nebeneinander an einer Ampel gestanden und dann mit durchdrehenden Reifen beschleunigt. Als die Polizisten den 21-Jährigen mit dieser Aussage konfrontierten, entgegnete der, man habe sich nur über die Autos unterhalten.

Die Polizisten stellten das Auto und den Führerschein des Esseners sicher, außerdem die angebrachte Umweltplakette, bei der es sich wahrscheinlich um eine Fälschung handelt. Beim zweiten Tatverdächtigen (er fuhr einen schwarzen 3er BMW) handelt es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen um einen 27-jährigen Herner. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung.

Zeugenhinweise: 0234-909 5206.