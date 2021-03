Corona-Impfung: Was Sie zum Impfzentrum Herne wissen müssen

Herne. Bis zu 600 Menschen sollen täglich im Herner Impfzentrum gegen Corona geimpft werden. Hier alle Infos rund um die Impfung vor Ort.

Das Impfzentrum Herne ist fertig. Die Impfungen laufen seit Montag, 8. Februar. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo steht das Impfzentrum für Herne?

Das Impfzentrum ist in der Dreifachturnhalle am Revierpark Gysenberg entstanden. Adresse: Am Revierpark, zwischen Eishalle und Revierpark-Verwaltung.

Wie kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum kommen? Gibt es Parkplätze?

Die nächste Haltestelle heißt Gysenberghalle (Linie 324). Alternativ fahren auch die Busse der Linien 321 (Haltestelle Am Revierpark) und 323 (Haltestelle Tierpark Gysenberg) in die nähere Umgebung des Impfzentrums. Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Tür auf dem Parkplatz für die Eishalle.

Werden Fahrtkosten übernommen?

Der Krisenstab der Stadt hat beschlossen, bedürftigen Über-80-Jährigen die Taxikosten zum Impfzentrum zu erstatten. Diese Regelung gelte für Personen, die in Herne Wohngeld oder Grundsicherung im Alter beziehen und die keine Taxikosten von der Krankenkasse erstattet bekommen, mit einem Eigenbehalt von fünf Euro. Sie können ihre Taxiquittung mit einem formlosen Anschreiben an die Stadt Herne schicken und bekommen den Betrag überwiesen, so die Stadt. Auf der Quittung müssen Start- und Zieladresse angegeben sein. Außerdem muss eine Kontoverbindung angegeben werden. Diese Anträge schicken die Bezieher laut Stadt an ihre zuständigen Sachbearbeiter im Fachbereich Soziales.

In der Sporthalle im Revierpark Gysenberg ist das Herner Impfzentrum aufgebaut worden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Wann ist das Impfzentrum geöffnet?

Das Impfzentrum soll nach derzeitigen Planungen täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, sagt die Stadt Herne. Allerdings wird es zu Beginn nicht so lange geöffnet sein. Die erste Impfung am Montag, 8. Februar, wird ab 14 Uhr vorgenommen. Doch es wird auch an Feiertagen geimpft. So sind zum Beispiel Termine für den Ostersonntag vergeben worden. Das Impfzentrum öffnet auch trotz der extremen Witterungslage wie geplant, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit. Alle Impfberechtigten, die einen Termin vereinbart haben, könnten sich im Impfzentrum wie vorgesehen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impftermine sollten, wenn möglich, eingehalten werden, bittet die Kassenärztliche Vereinigung. Diejenigen Bürger, die einen Impftermin im Impfzentrum für diesen Montag erhalten haben und sich witterungsbedingt nicht in der Lage sehen, den Termin wahrzunehmen, könnten am Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin das Impfzentrum aufsuchen, heißt es.

Wer wird zuerst geimpft?

Zunächst Menschen ab 80 Jahre. Da jedoch bereits Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung steht, mit dem nur Menschen unter 65 Jahre geimpft werden sollen, werden in der Woche ab 8. Februar im Impfzentrum auch Mitarbeitende von ambulanten Pflegediensten und aus dem Rettungsdienst versorgt werden.

Wie melde ich mich zur Impfung an?

Für Besucher gibt es keinen Zugang ohne Terminvereinbarung. Termine werden ab Montag, 25. Januar, 8 Uhr, vergeben – nur telefonisch oder online über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Terminvergabe erfolgt online auf 116117.de, darüber hinaus werden auch unter den kostenfreien Telefonnummern 116 117 und 0800 116 117 02 täglich zwischen 8 und 22 Uhr Termine vergeben. Die Kassenärztliche Vereinigung rät: „Halten Sie am besten Stift und Papier bereit, um den Termin und gegebenenfalls weitere Informationen zu notieren. Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. Bitte achten Sie darauf, neben dem Termin für die Erstimpfung auch direkt einen weiteren Termin für die zweite Schutzimpfung zu vereinbaren, um einen vollständigen Impfschutz zu gewährleisten.“ Aufgrund der großen Nachfrage könne es bei der Terminvergabe zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen. „Bitte haben Sie Geduld“, so die Kassenärztliche Vereinigung.

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Die Bürger sollen ihre elektronische Gesundheitskarte, die Terminbestätigung und den Impfpass mitbringen.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Wie bei jeder Impfung sollte der Bürger, der geimpft werden soll, nicht aktuell erkrankt sein. Erkrankte Personen müssen einen neuen Termin vereinbaren, so die Stadt.

Wie viele Menschen werden in Herne täglich geimpft?

Abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes können laut Rathaus voraussichtlich bis zu 600 Menschen täglich im Impfzentrum geimpft werden. Hinzu kämen Impfungen in Heimen und Krankenhäusern sowie perspektivisch auch bei niedergelassenen Ärzten, sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht. Bis es soweit ist, wird es allerdings noch dauern.

Bis zu 600 Menschen können täglich im Herner Impfzentrum geimpft werden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Eine Impfung selber dauert nur wenige Sekunden. Insgesamt wird der Aufenthalt im Impfzentrum laut Stadt in gut 45 Minuten abzuschließen sein.

Welchen Impfstoff gibt es in Herne?

In der ersten Phase dürfte in Herne auch der Impfstoff der Firma Pfizer/Biontech zum Einsatz kommen. Allerdings hat die Stadt am Donnerstag, 4. Februar, erfahren, dass in der kommenden Woche auch erste Impfdosen von AstraZeneca eintreffen werden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Herne in unserem Newsblog.

Wer führt die Impfung durch?

Ärzte beziehungsweise medizinisches Fachpersonal.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Informationen gibt es auf der Homepage des DRK Herne und Wanne-Eickel. Für Bewerbungen kann die E-Mail-Adresse bewerbung@drk-herne.de genutzt werden. Wenn Ärzte und medizinisches Fachpersonal sich bewerben wollen, nutzen diese diese Seite.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt in Herne gegen Corona impfen lassen?

Sobald der Impfstoff beziehungsweise weitere Impfstoffe in ausreichenden Mengen eine weitere Verbreitung erfahre, sei auch mit Impfungen bei niedergelassenen Ärzten zu rechnen, so die Stadt. Dies werde voraussichtlich nicht mehr im ersten Quartal 2021 der Fall sein.

Was ist, wenn ich bei der Terminbuchung nur den Termin für die erste Impfung bekomme?

Sollte dies aus technischen Gründen in Einzelfällen weiterhin nicht möglich sein, erhalte der Bürger den zweiten Impftermin am Tag der Erstimpfung im Impfzentrum, teilt die KVWL mit.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

Auf den Seiten der Stadt Herne und der Kassenärztlichen Vereinigung.

