Infoabend für Drittklässler geplant

In diesem Jahr plant die Stadt erstmals einen Info-Abend für Drittklässler. Ende Mai und Anfang Juni soll an verschiedenen Terminen den Eltern mit Vertretern der verschiedenen Schulformen und der Schulverwaltung ein Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Schulformen in Herne geboten werden. So sollen sie einen Überblick erhalten, bevor im Herbst die Tage der offenen Türen beginnen.

Schulamtsleiter Andreas Merkendorf und Bildungsdezernentin Gudrun Thierhoff hoffen, auf diese Weise Eltern auch die Vorzüge des integrierten Systems einer Gesamtschule näher bringen zu können. Dieses ermögliche Schülern viele Optionen und drei verschiedene Schulabschlüsse und verhindere im Zweifel einen Schulwechsel nach Klasse 6. „Das ist ein Versuch, mehr Transparenz herzustellen“, so Thierhoff.

Anmeldungen an der Hauptschule Hans-Tilkowski sind vom 18. bis 20. Februar möglich. Insgesamt 97 in Herne gemeldete Viertklässler haben sich bisher noch an keiner weiterführenden Schule in Herne angemeldet.