Inszenierungen seit 1995

Seit 1995 inszeniert die Theatergruppe St. Barbara Horsthausen im Untergeschoss der Kirche Stücke und legt dabei vor allem Wert auf die Gemeinschaft. Die Aufführungen finden jedes Jahr an vier Wochenenden im Januar und/oder Februar statt.

Die weiteren Termine diesmal: Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, sowie 1. und 2. Februar im Gemeindehaus An der Barbarakirche. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf (mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus). Telefonische Vorbestellungen in der gleichen Zeit unter Tel. 0151/20543615 .

Drehbuchautor Hans Schimmel wurde in der Kurpfalz geboren und schreibt nach eigenen Angaben ausschließlich Komödien, da seiner Meinung nach das Leben selbst schon ernst genug sei.