Auch an den Ostertagen wird die Kreuzkirche Andachten auf Youtube übertragen.

Kirche Kirchen in Herne: Öffnungszeiten und Pläne für die Ostertage

Herne. Gottesdienste dürfen an Ostern wegen der Corona-Krise nicht gefeiert werden. Was die Kirchen in Herne stattdessen geplant haben:

Wegen der Corona-Krise können an Ostern keine Gottesdienste in den Herner Kirchen stattfinden. Trotzdem haben die Kirchen einiges geplant und sind für einen Besuch geöffnet. So sehen die Pläne im einzelnen aus:

Am Ostersonntag um 10.15 Uhr soll als „Flashmob auf Sicherheitsabstand“ aus den geöffneten Kirchen, von Balkonen, aus den Fenstern, auf der Straße etc. der Choral „Christ ist erstanden“ erklingen.

Die evangelischen Gemeinden in Herne und Wanne-Eickel machen folgende Angebote: Kirchengemeinde Baukau: Ostergruß auf der Homepage. Kirchengemeinde Bladenhorst-Zion: In der Osterwoche gibt es den Gemeindebrief mit einem Ostergruß und einer Andacht. Am Ostersonntag wird die Zionskirche an der Roonstraße 84 von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein für stille Einkehr und Gebet.

Emmaus-Kirchengemeinde Börnig: Aus seinem Wohnzimmer sendet Pfarrer Stefan Grote an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag Andachten über YouTube. Kreuzkirchengemeinde: Aus der Kreuzkirche sendet die Kreuzkirchengemeinde zu Karfreitag eine Andacht auf ihrem YouTube-Kanal und Ostersonntag eine Andacht für Kinder und eine für Erwachsene. Petrus-Kirchengemeinde: Zu Karfreitag und Ostersonntag gibt es Online-Gottesdienste, die über die Homepage oder die Facebook-Seite der Gemeinde besucht werden können.

Osterkerzen werden zu Familien gebracht

Kirchengemeinde Wanne-Eickel Bezirk Crange: Die Lutherkirche wird vom 6. bis 13. April täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet sein für stille Einkehr und Gebet. Bezirk Eickel: Aus der Johanneskirche wird an Ostersonntag ein Gottesdienst über YouTube gesendet. Bezirk Holsterhausen: Pfarrer Ferdinand Kenning stellt Online-Predigten über die Homepage des Bezirks zur Verfügung. Bezirk Röhlinghausen: Osterkerzen und eine Andacht werden zu Mitarbeitenden, Gemeindeglieder, von denen bekannt ist, dass sie Bedarf haben, Kindergarten- und Konfirmandenfamilien gebracht.

Alle Kirchen der katholischen St. Christophorus-Gemeinde haben an den Feiertagen für ein stilles Gebet geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Homepage st-christophorus-wan.de zu finden. Pfarrer Thomas Horsch wird die Gottesdienste an Gründonnerstag (20 Uhr), Karfreitag (15 Uhr) und in der Osternacht (21 Uhr) alleine, ohne Gemeinde feiern. Gemeindemitglieder sind eingeladen, im Gebet diesen Feiern beizuwohnen.

Seit dem 15. März gestaltet die Christuskirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Herne am Westring ihre Gottesdienste als Online-Gottesdienste unter efg-herne.net. Auch in der Karwoche werden der Passionsgottesdienst am Karfreitag und der Ostergottesdienst als Online-Gottesdienste angeboten.