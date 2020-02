Stressige Zeiten für die Spezies Mensch, könnte man meinen, in denen der Corona-Virus sich immer schneller ausbreitet und zeitgleich die Polkappen vor unseren Augen wegschmelzen. Zumindest in Herne sei man für ersteres gewappnet und stehe zudem in Sachen Klimaschutz weit vorne, versichert Oberbürgermeister Frank Dudda zum Auftakt des 26. Sparkassen-Forums am Mittwochabend, wo auf Sachlichkeit anstelle von Panikmache gesetzt wurde.

Vor den voll besetzten Reihen im Kulturzentrum erinnerte Dudda eingangs an das Jahr 2018, als die damals 15-jährige Greta Thunberg vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm mit einem Schild in den Händen in Schulstreik trat. So entstand eine Protestbewegung, mit der die Schülerin ganze Generationen in Bewegung gebracht und auf die Dringlichkeit des Problems aufmerksam gemacht habe, so der Oberbürgermeister.

Wissenschaftler nutzt einfache Sprache, um die Klimaentwicklung darzustellen

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos - so lässt sich der Tenor des Abends zusammenfassen, in dessen Mittelpunkt der Vortrag des Meteorologen Mojib Latif steht, der in einer knappen Stunde unter dem Titel „Der Klimawandel – Nach uns die Sintflut“ über den Stand der Dinge referierte.

Die Reihen waren beim 26. Sparkassen-Forum wieder voll besetzt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Der renommierte Wissenschaftler und Träger zahlreicher Auszeichnungen benötigte keine hochtrabende Sprache, um die Rolle von Kohlenstoffdioxid – in diesem Zusammenhang besser bekannt als CO² - als maßgeblich für die Erderwärmung relevantes Treibhausgas zu verdeutlichen. Mit ca. 0,04 Prozent sei der Anteil des Gases zwar lächerlich klein, ohne dieses jedoch sei es auf der Erde so bitterkalt, wie auf dem Planeten Mars, erklärte Mojib Latif mit Hilfe von Diagrammen, die die Fläche der Leinwand hinter ihm füllten.

Lokales Zur Person Mojib Latif wurde 1954 in Hamburg geboren und begann 1976 ein Studium der Meteorologie, welches er 1983 mit dem Diplom abschloss. 1989 erhielt Mojib Latif die Habilitation für das Fach Ozeanographie und arbeitete seitdem an zahlreichen Universitäten und engagierte sich etwa im Deutschen Gesellschaft Club of Rome, dessen Vorsitzender er heute ist. Bekannt ist er zudem für seine Kritik an der Bundesregierung für deren Klimapolitik.

Das Problem bei der Sache: Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und dem damit einhergehenden verstärkten Ausstoß des Gases sei auch die Konzentration in der Atmosphäre durch die Decke gegangen, eine Entwicklung, die der schwedische Physiker und Chemiker Svante Arrhenius bereits im Jahr 1895 prognostizierte. Als Waldsterben 2.0 seien die Folgen dessen bereits in unserer heimischen Umgebung zu beobachten. Das Klima ändere sich so schnell, dass die Wälder einfach nicht mehr nachkämen, benannte Mojib Latif eine der negativen Äußerungen des globalen Klimawandels.

Mojib Latif ärgert sich über Klimawandel-Skeptiker

Doch gibt es immer Menschen, denen mit Fakten nicht beizukommen ist und die sich lieber auf scheinbare Ungereimtheiten der Forschungsergebnisse stürzen: „Sie können jeden Mist ins Netz stellen und werden Follower finden. Zwar sind die so genannten Skeptiker wenige, aber sie sind laut“, ärgert sich Mojib Latif der jedoch eingestehen muss, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass der Mensch Verursacher des Klimawandels sei. Diese Aussage erzeugt eine erstaunte Stille, die jedoch anhand von Berechnungen und Modellen schnell relativiert wird, bis sich am Ende eine klare Tendenz abzeichnet, welche diese Theorie bestätigt.

Ist jetzt Hopfen und Malz verloren? Nein, sagt der Vorsitzende des Deutschen Klima-Konsortiums. Demnach sei alles möglich und nichts sei zu spät. „Wir müssen es nur wollen“. Zum Schluss bleibt die Frage, was für eine Welt wir wollen: eine mit oder ohne Klimaschutz.