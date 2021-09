Klimaschutz: Herner Aktionsbündnis besetzt Parkplätze

Im Rahmen des „(Park)ing Days“ verwandelten die Organisatoren elf Parkplätze in Herne in ein Straßencafé.

Herne. In Herne hat ein Bündnis im Rahmen des „Park(ing) Day“ elf Parkplätze besetzt und in ein Straßencafé verwandelt. Das steckt dahinter.

Ein Bündnis mehrerer Herner Organisationen und Gruppen hat am Freitagnachmittag, 17. September, elf Parkplätze an der Bebelstraße in Herne-Mitte besetzt und in einen lokalen Treffpunkt mit Straßencafé verwandelt. Anlass war der , in dessen Rahmen weltweit am dritten Freitag im September symbolisch Parkraum umgewidmet wird.

Mit der Aktion sollte laut den Organisatoren Dietmar Jäkel und Peter Hugo Dürdoth symbolisch darauf hingewiesen werden, wie viel öffentlichen Raum der ruhende Autoverkehr in den Städten einnehme. „Der neue Standort ist bewusst gewählt, um auf die besseren Nutzungsmöglichkeiten der Parkflächen aufmerksam zu machen“, schreiben die beiden in einer Mitteilung.

Herner Organisatoren: Parkflächen helfen dem lokalen Handel nicht

Das Parken auf diesen Flächen helfe nämlich nicht, wie häufig behauptet, dem lokalen Handel. Die Rückgewinnung innerstädtischer Flächen ist laut Jäkel und Dürdoth außerdem ein Baustein einer „dringend notwendigen“ veränderten lokalen Klimapolitik und Verkehrswende. An der Aktion nahmen unter anderem der ADFC Herne, BI Stadtwald, BUND Herne, Die Linke Herne und Bündnis 90/Die Grünen Herne teil.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel