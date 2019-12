Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimawandel trifft Herne mit Wucht

Der Klimawandel trifft Herne mit voller Wucht: Ab dem Jahr 2050, so berichtete eine Klima-Expertin im September der Politik, gebe es in Herne im Sommer an Dutzenden Tagen über 40, ja 45 Grad.

Auch die Hausbesitzer seien in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen: „Der Klimawandel geht uns alle an“, betonte die Expertin. Sie präsentierte ein Foto mit zugepflasterten Vorgärten und Zufahrten, abgegrenzt von Steingabionen, den Steinen in Käfigen. Weniger Steine, dafür etwa Hecken, würden schon einiges bewirken, so ihr Appell.