Konzert: Musikduo bringt Madagaskars Klänge nach Herne

Das Musikduo Erick Manana & Jenny Fuhr gastiert in den Flottmann-Hallen. Am Montag, 13. September, ab 20 Uhr präsentieren die beiden Künstler im Rahmen der Konzertreihe „Klangkosmos Weltmusik“ Lieder aus Madagaskar. Veranstalter des Konzerts ist das mit Unterstützung des Fachbereichs Kultur der Stadt Herne.

Der Liederpoet und Gitarrist Erick Manana ist in seiner Heimat seit Jahren ein Star und weltweit populär in der madagassischen Diaspora. Seit 2009 tritt er regelmäßig im Duo mit der deutschen Musikerin und Musikethnologin Jenny Fuhr auf, heißt es in einer Ankündigung. Gemeinsam bringen sie madagassische Hochlandklänge auf die Bühne.

Herne: Vor dem Konzert gibt es einen Vortrag

Vor dem Konzert informiert Anne Sturm, Vorsitzende des Vereins Freunde der AIC Madagaskar, über die aktuelle Situation im Land. Tickets können zum Vorverkaufspreis von 9 Euro (ermäßigt: 6 Euro) unter 02323-994970 reserviert oder an der Abendkasse für 12 Euro (ermäßigt 9 Euro) erworben werden.

