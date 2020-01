Herne. Gebrauchten Karnevalskostümen verhalf am Samstag die 1. HeKaGe zu neuen Besitzern. An der Castroper Straße hatten die Besucher reichlich Auswahl.

Kostümverkauf der HeKaGe erfreut mit allerlei Kuriosem

Während die heimischen Tannenbäume langsam aber sicher ihr Nadelkleid verlieren und letzte Fetzen von Böllern von den Straßen gekratzt werden, können es einige kaum abwarten und bereiten sich auf den nächsten großen Coup vor. Karneval steht vor der Tür, und so ist am Samstag verhältnismäßig viel los in der Wagenbauhalle der 1. Herner Karnevalsgesellschaft HeKaGe, wo Kostüme und Accessoires der letzten Session zum Durchstöbern und Mitnehmen aus dem Lager geräumt werden.

Zum schillernden Kopfschmuck noch eine Maske? Besucherin Maria Schmidt beim Kostümverkauf der HeKaGe. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Karnevalsverein mistet aus

Bereits zum dritten Mal mistet der 1953 gegründete Verein Altes zugunsten neuer Kostüme aus, die er mit den Einnahmen des Tages mitfinanziert. Bunte Hüte mit oder ohne Bommel, riesige Clownsschuhe oder ein schicker Astronautenanzug sind hier für eine schmale Mark zu haben und erfreuen kleine wie auch große Besucher.

Etwa 100 von ihnen seien über den Tag hereingeschneit und hätten sich durch das bunte Sortiment gewühlt, erzählt Nadine Hau. Kostüme für Kinder seien am meisten weggegangen, erzählt die Vereinsadjutantin der HeKaGe, während hinter der Theke Waffeln gebacken und die obligatorische Bratwurst geschlemmt wird. Viele der Kostüme haben in ihrer inzwischen vierten Session ihren Zweck erfüllt und sollen nun Platz für ein neues Motto machen, welches jedes Jahr neu erdacht wird.

Angelika Groß schaut sich das Angebot an. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Kostümbeauftragte bereiten Verkauf vor

Dass dabei alles reibungslos abläuft, ist die Aufgabe der beiden Kostümbeauftragten Daniela Kissing und Tanja Nixdorf, welche in den Tagen zuvor das Lager auf Vordermann gebracht und sämtliche Kleidungsstücke nach Thema sortiert haben: „Unsere Hauptaufgabe besteht ansonsten darin, uns um die Kostüme für die aktuelle Session zu kümmern und diese zu organisieren und anzuschaffen“, erzählt Daniela Kissing.

Sollte es hier und da dann doch mal etwas zwicken, stünden viele Mütter bereit, welche die Passgröße einiger Kostüme zurechtschneiderten, erzählt Nadine Hau, als so langsam alles was keinen neuen Abnehmer gefunden hat zurück ins Lager geräumt wird.

Neben Kleidungsstücken ist eine Menge kurioser Krimskrams auf Tischen ausgelegt, den ansonsten nur Fachgeschäfte führen, und der hier, wenn auch bloß aus Jux, einen neuen Besitzer findet. Auch wenn aufgrund des Wetters der ganz große Andrang ausbleibt, haben doch zumindest einige große Freude daran, aus Alt Neu zu machen.