Lions-Club Wanne-Eickel schließt Projekt trotz Corona ab

Der Lions-Club Wanne-Eickel hat trotz der Corona-Pandemie sein Projekt „20.000 in 2020“ wie geplant abgeschlossen. Zehn Vereine und Organisationen erhalten Unterstützung für ihre ehrenamtliche Arbeit

Auch wenn die Aktivitäten seit Mitte März brach lagen: Nach dem Motto "Jetzt erst recht", wie es Lions-Präsident Dr. Friedrich Dybowski ausdrückt, sind die Lions ihrem Auftrag nachgekommen, karitativ tätige Vereine und Organisationen zu unterstützen. So wurde die Aktion „20.000 in 2020“ wie geplant durchgeführt, zehn Organisationen erhielten in diesen Tagen ihr Geld vom Lions Club.

Dazu gehörten unter anderem das Palliativ-Netzwerk Herne für sein Projekt „Trauerbegleitung für Kinder“, die Aids-Hilfe für ihr Vorhaben am Buschmannshof, das, der Verein „Schattenlicht“, die Verkehrswacht Wanne-Eickel oder der Familiencircus Schnick-Schnack. Friedrich Dybowski: „Bei der Auswahl der Projekte war es uns ganz wichtig, die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Die Pandemie hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern noch mehr den von Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Hier setzen wir an, denn wir spüren, wie sehr wir einander brauchen. Dieses neue Wir-Gefühl macht mir Mut. Wenn wir es bewahren, stärkt es uns für die Zukunft, denn es wird auch eine Zeit nach Covid-19 geben. Hoffentlich schon bald.“

Neuauflage im kommenden Jahr

Anfang 2020 hatte der 35 Mitglieder zählende Verein das Projekt „20.000 in 2020“ ausgelobt. Dahinter verbirgt sich die Idee, in diesem Jahr mit 20.000 Euro Vereine, Verbände und Organisationen zu unterstützen. Die Resonanz war so groß, dass die Aktion auch in 2021 fortgesetzt wird. Torsten Biermann, Sekretär des Clubs: „Auch wenn viele unserer Aktivitäten, wie zum Beispiel das oder der traditionelle Neujahrsempfang, ausgefallen sind oder abgesagt wurden, werden wir weiter dort helfen, wo es nötig ist. Konkrete Maßnahmen wollen wir Anfang des neuen Jahres besprechen.“