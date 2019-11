Herne. „Schöne Bescherung“ in Herne: TV-Star Nina Hoger kam zur Weihnachtslesung ins Literaturhaus - mit einer ganz besonderen Begleitung.

Wie eine „schöne Bescherung“ aussehen kann, haben TV-Star Nina Hoger („Um Himmels Willen“) und Harfenistin Ulla van Daelen am Donnerstagabend in ihrer Lesung mit Musik im Herner Literaturhaus gezeigt.

Geschenkestress muss eigentlich nicht sein – oder doch? Diesem Phänomen geht Axel Hackes Erzählung „Es weihnachtet“ auf den Grund. Und Nina Hoger trägt diese Geschichte so lakonisch und facettenreich vor, dass sich wohl viele Männer wiedererkannt haben. Ganz cool lässt die Schauspielerin den Ich-Erzähler wirken, wenn er sich vornimmt, nächstes Jahr die Geschenke über das Jahr hinweg verteilt zu kaufen.

Das Schmuckgeschäft als letzte Rettung

Doch gute Vorsätze bleiben oft Theorie, so auch hier. Der Countdown läuft und wieder ist dann das teure Schmuckgeschäft die letzte Rettung, wenn das Geschenk für die Frau noch fehlt. Nina Hogers Partnerin Ulla van Daelen kommentiert das mit einer jazzigen Nummer auf ihrer Harfe und überrascht damit viele Zuhörer.

Harfenistin Ulla van Daelen (re.) begleitete Nina Hoger im Literaturhaus Herne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Eine andere Facette des weihnachtlichen Stresses thematisiert Erich Kästners Geschichte „Felix holt Senf“. In anschaulichen Bildern lässt Nina Hogers wandlungsfähige Stimme hier die Gefühle des Jungen Felix lebendig werden, der das Treiben auf den Straßen an Heiligabend bestaunt und dabei das Glas fallen lässt, in dem er den Senf für das Festessen holen sollte. Erst fünf Jahre später kehrt er zu seinen Eltern zurück und die Familie nimmt überglücklich ihre Rituale wieder auf.

Harfenistin Ulla van Daelen groovt

Kritik am Weihnachtskommerz bringt Nina Hoger mit Erich Kästners „Morgen Kinder wird’s nix geben“ trocken auf den Punkt. Doch gerade durch diese fast schnoddrige Redeweise geht der Kommentar „Morgen kommt der Weihnachtsmann – allerdings nur nebenan“ umso mehr unter die Haut. Das unterstreicht Ulla van Daelen noch, indem sie auf ihrer Harfe mit eigenen Kompositionen groovt und damit zeigt, dass die Harfe sogar das kann.

Ein skeptischer Blick auf die Gesellschaft und feinsinnige Unterhaltung geben sich in dieser musikalischen Lesung die Hand, und die Besucher stehen noch lange in Gesprächen zusammen.