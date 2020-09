Livestream: Herner OB-Kandidaten auf dem Podium

Herne. Die Oberbürgermeister-Kandidaten in Herne stellen sich den Fragen von WAZ und Radio Herne. Zu sehen ist das am Dienstag im Livestream.

Am Sonntag, 13. September, sind Kommunalwahlen. Im Vorfeld veranstaltet die Volkshochschule (VHS) in Herne wieder eine Podiumsdiskussion. Zu Gast sind die fünf Oberbürgermeister-Kandidaten.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 8. September, um 19 Uhr statt. Ort sind die Flottmann-Hallen, wegen der Corona-Pandemie findet die „Wahlarena“ aber ohne Zuschauer statt. Interessierte können aber trotzdem dabei sein: per Livestream auf www.waz.de/herne oder auf unserer Facebook-Seite WAZ Herne.

Schicken Sie Fragen vorab!

Wird Oberbürgermeister Frank Dudda wiedergewählt? Oder abgelöst? Zur Wahl stehen am 13. September Thomas Bloch (FDP), Frank Dudda (SPD), Daniel Kleibömer (Linke), (Grüne) und (CDU). Die Kandidaten stellen sich am Dienstag, 8. September, bei der rund zweistündigen VHS-Podiumsdiskussion den Fragen von Michael Muscheid (WAZ) und Stefan Erdmann (Radio Herne). Dabei geht es unter anderem um die Themen Sauberkeit in der Stadt, Sicherheit und Ordnung, Klima- und Umweltschutz sowie Verkehr.

Da diesmal vor Ort keine direkten Fragen von Besuchern an die Kandidaten möglich sind, sammeln wir Fragen vorab: Was wollen Sie von einem oder mehreren OB-Kandidaten wissen? Was gefällt Ihnen an seiner Politik? Was nicht? Was fordern Sie? Schreiben Sie uns Ihre Fragen an: redaktion.herne@waz.de, Stichwort „VHS-Podiumsdiskussion“. Wir sammeln die Fragen und stellen einige den Gästen bei der Veranstaltung.