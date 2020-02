Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Infos zu Critical Mess

In ihrem Jonglage-Tanz-Theater treffen sieben Jongleure, ein Lichtdesigner und ein Musiker aus acht europäischen Ländern aufeinander.

Der Premiere von „Dodai“ am Freitag folgte eine weitere Aufführung in den Flottmann-Hallen am Samstag.

Regisseur Stefan Sing begann im Alter von zwölf Jahren zu jonglieren und unterrichtet die Kunst neben seiner Tätigkeit als Regisseur.