Mila und Ben sind die beliebtesten Vornamen in Herne 2020

Herne. Die Vorjahressieger Lina und Noah mussten ihre Plätze räumen: Welche Vornamen in Herne besonders beliebt sind.

Ben ist zurück an der Spitze. Er hat es von Rang drei im Jahr 2019 wieder auf den ersten Platz der beliebtesten männlichen Vornamen in Herne geschafft. Insgesamt 14 Jungen, die im vergangenen Jahr in Herne geboren wurden, heißen Ben. Das geht aus der aktuellen Statistik des Standesamtes Herne hervor. Noch häufiger wurde der weibliche Vorname Mila vergeben. 15 Babys erhielten diesen Namen und damit fast doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor.

Die Vorjahressieger Lina und Noah sind in Herne weiterhin beliebt. Lina landet mit 12 Nennungen nach Emma (14) auf dem dritten Platz. Den männlichen Vornamen Noah bekamen im Jahr 2020 13 Kinder - Platz zwei. Zwölf Jungen erhielten den Jungennamen Milan, der es damit von Rang 17 im Jahr 2019 auf den dritten Platz schaffte. Marie und Adam landen in Herne jeweils auf Platz vier, Leonie und Malik auf Rang fünf.

Allerdings, so die Herner Standesbeamtin Angelika Greling, müsse man die Häufigkeit der Vornamen immer in Relation zu den insgesamt beurkundeten Namen sehen. So wurde der beliebteste Name Mila nur 15-mal vergeben. Bezogen auf insgesamt 1851 Geburten in Herne im vergangenen Jahr sei das nicht viel.

Die Vornamen Emilia und Jonas sind in Herne nicht mehr so beliebt

Emilia, die 2018 und 2019 noch auf dem ersten beziehungsweise zweiten Platz der beliebtesten Vornamen in Herne landete, rutscht auf Platz 11. Jonas, im Vorjahr noch auf Platz zwei, hat es 2020 sogar nur auf Rang 16 geschafft. Schreckt die Liste mit den beliebtesten Vornamen Eltern ab?

Mila und Ben sind die beliebtesten Vornamen in Herne. Foto: Funke Grafik NRW: Anda Sinn

"Nicht unbedingt", sagt Angelika Greling. Wenn zu Beginn des Jahres die Statistiken mit den beliebtesten Vornamen erscheinen, entschieden sich zwar einige Eltern bewusst gegen einen dieser Namen. Allerdings gebe es auch einige Mütter und Väter, die sich von der Häufigkeit nicht abschrecken ließen, so die Standesbeamtin. Allerdings sei die Namensstatistik auch schnell überholt, sagt Greling. "Viele Eltern, die meinen, einen eher seltenen Namen gewählt zu haben, werden am Ende des Jahres eines Besseren belehrt."

Nur etwa ein Drittel aller Kinder in Herne erhält einen Zweitnamen

Insgesamt 1851 Kinder haben im Jahr 2020 in Herne das Licht der Welt erblickt. 1305 von ihnen erhielten nur einen Vornamen, 523 bekamen einen Zweitnamen. Nur 23 Kinder, die im Jahr 2020 in Herne geboren wurden, haben drei Vornamen. Die Zweitnamen Maria und Sophie sind mit jeweils zwölf Nennungen bei den Mädchen besonders beliebt. Bei den Jungen wählten Eltern am häufigsten den Zweitnamen Alexander (sieben Nennungen).

Grace, Zeynep, Dean, Ali und Ayaz: Bei den Zweitnamen schaffen es der Statistik zufolge deutlich mehr ausländisch klingende Namen in die Top 30. Ob das auch daran liegt, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher dazu tendieren, ihren Kindern einen Zweitnamen zu geben, kann die Standesbeamtin nicht sagen.

Das Standesamt Herne musste auch im Jahr 2020 keinen Namenswunsch ablehnen. Laut Angelika Greling habe es keine besonders außergewöhnlichen Wünsche von Seiten der Eltern gegeben, in denen die Beurkundung hätte verweigert werden müssen.

