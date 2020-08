Mit knapp drei Promille: Hernerin kommt von der Straße ab

Herne. Eine Hernerin ist mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei zwei Autos gerammt. Das Ergebnis des Alkoholtests: 2,9 Promille.

Auf dem Weg zum Kiosk ist in Herne eine alkoholisierte 34-jährige Autofahrerin am Sonntagabend, 9. August, von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat sie zwei parkende Autos beschädigt.

Gegen 20.30 Uhr war die Hernerin laut Polizei mit ihrem Wagen auf der Rottbruchstraße in Richtung Dorstener Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 96 kam sie von der Fahrbahn ab und rammte zwei am Straßenrand geparkte Autos. Bei der Kollision zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Polizei führt Atemalkoholtest durch

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest bei der 34-Jährigen durch, teilt die Polizei mit. Ergebnis: 2,9 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein der Hernerin sicher und nahmen sie mit zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Auto der Hernerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.