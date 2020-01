Herne. Das Programm der DB ist ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem sollte sich das Unternehmen nun nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Mitarbeiter am Wanner Hbf: Schritt in die richtige Richtung

Defekte Fahrstühle, zerbrochene Fensterscheiben und dann auch noch die frühzeitige Schließung des Reisezentrums: Das Image des Wanne-Eickeler Hauptbahnhofs hat in den letzten Monaten und Jahren stark gelitten. Dass die Deutsche Bahn nun mit ihrem Programm für Langzeitarbeitslose wieder Leben in den fast ausgestorbenen Bahnhof bringt, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Es gibt noch viele akute Baustellen

Denn nachdem es bereits seit sieben Jahren keine Servicemitarbeiter mehr vor Ort gab, ist vor allem durch die Schließung der Zentren der letzte persönliche Kontakt, der gerade für ältere Bahnreisende so wichtig ist, verschwunden. Diese Lücke schließen nun die sechs neuen Mitarbeiter, die hochmotiviert in ihren neuen Job gestartet sind.

Diese Motivation sollte auch das Unternehmen weiterhin nutzen und sich nicht auf den Lorbeeren des gut gestarteten Pilotprojekts ausruhen. Schließlich gibt es noch einige akute Baustellen, wie beispielsweise die durch Vandalismus zerstörten Wartehäuschen an den Bahnsteigen sowohl am Wanner als auch am Herner Bahnhof, um die es sich zu kümmern gilt.