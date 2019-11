Jennifer Lopez als Stripperin Ramona Vega in „Hustlers“. Der US-Film läuft am Donnerstag in der Filmwelt an.

Herne. Ausziehen, Ausziehen!? Ja, das tun Jennifer Lopez & Co. in „Hustlers“ auch. In erster Linie zocken sie aber Männer ab. Neustarts der Filmwelt.

Neu in der Herner Filmwelt: Abzocken statt ausziehen

Neustart der Woche. Es kann nicht nur einen geben, sondern es gibt nur einen: In „Hustlers“ zocken New Yorker Stripperinnen Wall Street-Machos ab. In dem auf einer wahren Geschichte in Zeiten der Finanzkrise von 2008 basierenden Film spielt Jennifer Lopez die Hauptrolle, in Nebenrollen sind unter anderem die Sängerinnen Lizzo und Cardi B. zu sehen (FSK ab 12).

Und sonst? Der Vorverkauf für „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ist gestartet. Das letzte Kapitel der Weltraum-Saga wird in der Filmwelt am Berliner Platz 7-9 ab dem 18. Dezember aufgeschlagen (ab 12).

Aus der Reihe. Glenn Close ist „Die Frau des Nobelpreisträgers“: Der gleichnamige US-Film läuft in der Reihe „Kirchen & Kino“ am Sonntag um 17.45 Uhr und am Montag um 20.15 Uhr (ab 6). Um eine starke Frau geht es auch in „Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit“. Felicity Jones spielt die Richterin Ruth Bader Ginsberg, die in den 50er-Jahren um Anerkennung kämpft. Das VHS-Filmforum zeigt den Film am Sonntag um 11 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 0). Das Kino-Café präsentiert am Montag um 14.30 Uhr die Neuverfilmung von „Der König der Löwen“ (ab 6; die Mittwochvorführung ist ausverkauft).

Die Top 3. Die besten Spielfilme übers Sex-Gewerbe: 1. „Belle de Jour - Schöne des Tages“ von Luis Buñuel (1967), 2. „Lilja 4-ever“ von Lukas Moodyson (2002), 3. „My Private Idaho“ von Gus Van Sant (1991).

Nuray Sülüs Lieblingsfilm heißt „Das Leben ist schön“ von und mit Roberto Benigni. Foto: Ralph Bodemer

Der Lieblingsfilm. Der absolute Lieblingsfilm von Hernes Kinderanwältin Nuray Sülü (Bibi Buntstrumpf) ist „Das Leben ist schön“ von und mit Roberto Benigni. „Er ist feinfühlig, dramatisch und emotional“, schwärmt Sülü. Sie habe nicht wenig geweint beim Schauen des Films aus dem Jahr 1997. Erzählt werde eine „ungemein sensibel verfilmte Geschichte“ über einen Vater und seinen Sohn in der furchtbaren und trostlosen Umgebung des Zweiten Weltkriegs. „Ehrlich und ungemein traurig und trotzdem immer wieder sehenswert“, so Nuray Sülüs Urteil.

Der Auswärtstipp. Im US-Drama „Der Leuchtturm“ inszeniert Regisseur Robert Eggers ein archaisches Duell zwischen Robert Pattinson und Willem Dafoe – zu sehen unter anderem im Bochumer Metropolis (ab 16).