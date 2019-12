Benni (Helena Zengel) in „Systemsprenger“ - zu sehen im VHS-Filmforum.

Neu in der Herner Filmwelt: Sternenkrieger und Systemsprenger

Neustart der Woche. Besondere (und besonders kassenträchtige) Filme erfordern besondere Starttermine: „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, sprich: das Finale der SciFi-Saga läuft in der Herner Filmwelt regulär bereits am Mittwoch, 18. Dezember, an - in vier Sälen! (FSK ab 0)

Und sonst? Mit „Jumanji: The next level“ (ab 12), dem Remake des US-Horrorfilms „Black Christmas“ (ab 16) - kennt eigentlich jemand das Original? - sowie „Der kleine Rabe 3“ (ab 0) starten ab Donnerstag drei weitere neue Filme im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9.

Sozialdrama in Herner Erstaufführung

Aus der Reihe. Buuuuh! Diese kleine Missfallensbekundung in Richtung der Jury des Europäischen Filmpreises musste mal sein. Denn: Das Gremium hatte nicht den Mut, das großartige Sozialdrama „Systemsprenger“ zum besten europäischen Film des Jahres 2019 zu küren. Dafür gibt es den bewegenden Film über ein verhaltensauffälliges Mädchen nun in einer Herner Erstaufführung im VHS-Filmforum - am Sonntag um 11 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Top 3. Die schönsten altmodischen SciFi-Filme: 1. „Fahrenheit 451“ von Francois Truffaut (1966), 2. „Die Nacht der lebenden Toten“ von George A. Romero (1968), 3. „Die Klapperschlange“ von John Carpenter (1981).

Fromme favorisiert „Willkommen Mr. Chance“

Comedian Martin Fromme - hier im September beim Auftritt in den Flottmann-Hallen - schwört auf „Willkommen Mr. Chance“. Foto: Bastian Haumann / Funke Foto Services GmbH

Der Lieblingsfilm. Sein Lieblingsfilm sei Hal Ashbys „Willkommen Mr. Chance“ aus dem Jahr 1979 - „mit einem fantastisch aufspielenden Peter Sellers“, verrät Comedian Martin Fromme. „Die unaufhaltsame Karriere vom Gärtner zum designierten US-Präsidenten zeigt 40 Jahre nach Veröffentlichung erschreckende Parallelen zur jetzigen US-Präsidentschaft. Ein Geschöpf ohne Gehirn, mit vollkommener geistiger Leere, wird unter riesigem Medieneinsatz zum Anführer der größten Militärmacht der Welt.“ Das Fazit des Wanne-Eickelers: „Ein absoluter cineastischer Geniestreich.“

Der Auswärtstipp. Klassische Krimisituation mit absurd-komödiantischen Zügen: „Die Wache“ von Quentin Dupieux - bekannt durch schräge Filme wie „Wrong“ und als Musiker Mr. Oizo („Flat Beat“) - läuft unter anderem im Bochumer Metropolis an.