Neuerungen im BuT-Paket

Seit Sommer 2019 gibt es mehr Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT): So gibt es laut Stadt nun 150 statt 100 Euro für Schulmaterial jährlich, fürs Mittagessen eine volle Kostenübernahme (kein Eigenanteil von 1 Euro mehr), außerdem erhöhte sich das Budget für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Vereinsmitgliedschaften oder Freizeitangeboten ) von 10 auf 15 Euro monatlich.

Außerdem werden die Schülerbeförderungskosten nun grundsätzlich komplett übernommen. Der von den Eltern zu tragende Eigenanteil am ermäßigten Schoko-Ticket entfällt.