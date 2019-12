Herne. Viele kennen ihn als Kellner aus dem „Nils“. Jetzt hat Krystian Pietrzyk die Flottmann-Kneipe in den Flottmann-Hallen übernommen. Was er vorhat.

Neustart in der Flottmann-Kneipe im Herner Süden

Die Nische am Fester ist jetzt weiß gestrichen statt bordeauxrot, die neuen Retro-Lampen strahlen mit ihrem gedämpften Licht Industrie-Charme aus. Es hat sich einiges getan in der Flottmann-Kneipe in den letzten Wochen und weitere Veränderungen sollen folgen. Krystian Pietrzyk, seit Anfang Dezember neuer Pächter im Lokal der Flottmann-Hallen, hat sich viel vorgenommen - und das bei laufendem Betrieb. Der 34-Jährige will die Kneipe optisch auf Vordermann bringen, die Speisekarte auffrischen und dem Programm neue Akzente verleihen.

Krystian Pietrzyk am Zapfhahn. Er bringt zehn Jahre Kneipenerfahrung mit. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zehn Jahre im Nils gearbeitet

Stammgästen des „Nils“ an der Freiligrathstraße dürfte sein Gesicht bekannt sein: Krystian Pietrzyk hat in der Szenekneipe zehn Jahre gekellnert, anfangs neben dem Studium, bevor Jens Willemsen das Lokal aufgeben musste, wie nun auch die Flottmann-Kneipe. Für Krystian Pietrzyk die Gelegenheit, Ernst zu machen mit dem Traum von der Gastronomie und eine Zukunft als Maschinenbauer endgültig zu begraben. „Ich muss mich bewegen“, sagt er. Ein Sitz-Job sei nichts für ihn.

Dazu hat er momentan genug Gelegenheit. Denn es gibt einiges zu renovieren und planen. Das Licht soll auch an anderer Stelle noch ausgetauscht werden, auch ein Wandregal hat sich der neue Wirt schon ausgesucht, passend zum Rest im industriellen Stil. Im Frühjahr soll dann noch der Biergarten erneuert und mit Lichterketten aufgehübscht werden. Eventuell könnte sogar eine Außenterrasse vor dem Eingang der Flottmann-Hallen dazu kommen.

Lokales Mehr Infos zur Flottmann Kneipe Flottmann Kneipe, Flottmannstraße 94, HER 3983005. Geöffnet di-sa, 18 bis 1 Uhr. Ab 2020: di-so, 18-1 Uhr. Die bekannten Jahresend-Veranstaltungen mit den Go Music Allstars am 29. und 30. Dezember, auch bekannt als „The Day Before“ und „The Day before the Day before“ werden weitergeführt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf in der Kneipe, 22 Euro an der Abendkasse. Heiligabend ist ab 22 Uhr geöffnet. Es gibt Jägermeister für einen Euro. Danach ist die Kneipe am 2. Weihnachtstag ab 18 Uhr wieder geöffnet, aber die Küche bleibt geschlossen.

Was Pietrzyk vorschwebt, ist ein Szenetreffpunkt „mit Individualität und Charakter“, so hat er es in seinem Konzept genannt, „in dem man dem Alltag entfliehen kann“, ein Ort, „an dem das Personal vertraut und zuvorkommend ist“. Neben einem festen Koch mit halber Stelle werden sich erst einmal Aushilfsbedienungen um die Gäste kümmern. Die Generation „55+“ soll dabei als Nutzer des Kulturangebots nebenan ebenso angesprochen werden wie junge Leute.

Mit einem breiten Sortiment an Bieren aus dem Fass will die Flottmann-Kneipe punkten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Bier des Monats“ aus dem Zapfhahn

Die Besucherinnen und Besucher sollen neben diversen Bieren aus dem Zapfhahn auch Flaschenbier von Weizen über Schwarzbier bis (zur Karnevalszeit) Kölsch ordern können. „Dazu kommt ein wechselndes Bier des Monats“, kündigt der Pächter an. Andere Alkoholika und alkoholfreie Getränke gibt es natürlich auch.

Auf der Speisekarte sollen eher Kleinigkeiten stehen. „Wir sind kein Restaurant“, sagt der Wirt. Für ihn gehört Bodenständiges wie eine Frikadelle in eine Gaststätte, sogar über Soleier denkt er nach. Flammkuchen und Burger sind geplant, auch Vegetarier und Veganer werden berücksichtigt. Eine „Saisonkarte“ orientiert sich an der Jahreszeit. „Grünkohl“ steht im Moment darauf. „Das kommt sehr gut an“, so Pietrzyk.

Brettspielabende und „Offene Bühne“ geplant

Einen festen Tag in der Woche möchte der neue Wirt gerne für Veranstaltungen reservieren, was allerdings noch einer Abstimmung mit den Flottmann-Hallen bedarf. Die „Offene Bühne“ seines Vorgängers will er beibehalten. Zusätzlich schweben ihm Formate wie ein „Brettspielabend“ vor. „Ich bin selbst ein großer Fan“, sagt er, und viele Spiele kann er zur Verfügung stellen. Auch mit dem Spielezentrum will er Kontakt aufnehmen. „Ich kennen sehr viele Leute, die dafür nach Bochum oder Essen fahren“, sagt Pietrzyk. Auch für Quizformate ist er offen, und für die Freunde des Super Bowl könnte die Flottmann-Kneipe demnächst ebenfalls eine Adresse werden. Ihr Betreiber träumt von langen American-Football-Abenden mit Chicken Wings und Barbecue Sauce.

Jetzt muss sich das neue Konzept nur noch herumsprechen. Krystian Pietrzyk setzt dabei auch auf die sozialen Medien, Facebook und Instagram, die er schon fleißig bedient. Die Internetseite wird gerade noch entwickelt. Auch das übernimmt der Chef selbst.