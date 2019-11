Lars-Oliver Christoph kommentiert die neue Entwicklung an der Emscherstraße.

Herne. Klagen über den Vermieter des Wohnblocks Emscherstraße - mal wieder. So kann es nicht weitergehen, meint WAZ-Redakteur Lars-Oliver Christoph.

„Menschenverachtend“ - das ist ein hartes Wort, aber die Stadt hat es in diesem neuerlichen Skandal an der Emscherstraße zurecht gewählt. Und auch das (öffentlich gemachte) Ultimatum an diesen rücksichtslosen Vermieter ist nur zu begrüßen.