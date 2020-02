Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nutzer müssen sich registrieren: etwa übers Internet, Telefon oder per App. Wer ein Rad ausleihen will, gibt am Terminal die Nummer des gewählten Fahrrads ins Smartphone ein oder scannt den QR-Code am Rad. Dann erhält man den vierstelligen Schloss-Code.

Der Basistarif liegt weiterhin bei 1 Euro pro 30 Minuten (maximal 9 Euro/Tag). Im Monatstarif (10 Euro) sowie im Jahrestarif (48 Euro) sind die ersten 30 Minuten frei, anschließend gilt der Basistarif. Alle weiteren Informationen gibt im Internet unter www.metropolradruhr.de.