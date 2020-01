Christian Nürnberger und Petra Gerster bei ihrer Lesung von „Die Meinungmaschinerie" im Februar 2018 in Herne.

Herne. Das Autorenpaar hat sich mit dem Thema Bildung beschäftigt. In der Herner VHS stellen sie ihr Buch vor - ein Plädoyer für Charakter und Haltung.

Petra Gerster und Christian Nürnberger lesen in Herne

Nachdem die für November geplante Lesung von Petra Gerster und Christian Nürnberger wegen Krankheit ausfallen musste, kommt das Autorenpaar nun am Donnerstag, 13. Februar, nach Herne. Im Saal der VHS im Kulturzentrum (Willi-Pohlmann-Platz 1) steht ab 19 Uhr das gemeinsame Buch mit dem Titel „Charakter - Worauf es bei Bildung wirklich ankommt“ im Mittelpunkt.

Bildung sollte den ganzen Menschen meinen

Nach Auffassung der Autoren betraf Bildung früher den ganzen Menschen: „seine tägliche Lebensführung, seine Werte, seine Kultur, seine Leidenschaften und seine Verantwortung der Welt gegenüber“, kurzum „all das, was den Charakter formt“. Heute herrsche dagegen ein Mangel an reifen, echten Persönlichkeiten, „die die drängenden Probleme unserer Zeit mit Originalität, Mut und Eigensinn anpacken“. Petra Gerster und Christian Nürnberger gehen der Frage nach, wie eine mündige, reife Persönlichkeit entstehen kann, wie die tägliche Lebensführung, echte Ideale und Phantasie dazu beitragen, den Charakter reifen zu lassen - ein Leben lang.

Petra Gerster ist „Anchorwoman“ der heute-Nachrichten im ZDF und erfolgreiche Autorin, auch ihr Ehemann Christian Nürnberger schreibt. Das Buch des Journalisten- und Autorenpaares versteht sich als „leidenschaftliches Plädoyer für Charakter und Haltung“.

Der Eintritt zur Lesung beträgt 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse. Karten sind in den Geschäftsstellen der VHS und der Stadtbibliothek Herne und Wanne-Eickel erhältlich sowie in der Buchhandlung im Literaturhaus Herne Ruhr. Veranstalter sind VHS, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Martin-Opitz-Bibliothek und Literaturhaus.