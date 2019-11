Politgeflüster: 1000 Gefühle und eine Weihnachtslektüre

Bedeutungsschwanger

In der Politik geht ja gar nichts mehr ohne Videobotschaften. Oberbürgermeister Frank Dudda hat sie in Herne salonfähig gemacht, die alljährlichen Weihnachtsansprachen des 56-Jährigen haben längst Kultstatus. Sein Herausforderer von der CDU, Timon Radicke, setzt auch auf bewegte Bilder. Unvergesslich sein Facebook-Spot, in dem er jüngst seine OB-Kandidatur ankündigte und dann, ganz Kenner, zum Whisky greift. Nun setzte der 33-Jährige einen drauf: Auf dem CDU-Parteitag präsentierte Radicke ein Werbe-Video. Thema: Radicke. Der OB-Kandidat setzt sich darin ganz wunderbar in Szene, zeigt sich auf der Halde, in der Kirche, in der Schule, hat mal Sakko an, mal Uniform, mal Jeans. Untermalt von Musik präsentiert er dazu bedeutungsschwangere Sätze wie „Zu Hause – ein Wort und 1000 Gefühle“ oder „Lasst uns so mutig sein, als könnten wir nicht scheitern.“ Auf der nach oben offenen Kitschskala ist das eine 9,8 (von 10).

Schützenhilfe

Apropos Video: Auch Philipp Amthor wirbt für Timon Radicke. In einer Video-Botschaft aus Amthors Abgeordnetenbüro in Berlin, präsentiert auf dem Nominierungsparteitag der Union am vergangenen Samstag, spricht sich der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Ueckermünde für den Herner OB-Kandidaten aus. „Ich finde, das ist eine sehr gute Wahl“, sagt der 27-Jährige da mit seinem Amthor-Lächeln in die Kamera. Und: „Das kann ich nur unterstützen.“ Darauf einen Whisky!

Lese-Empfehlung

Sie gibt’s auch digital: die Weihnachtslektüre des städtischen Fachbereichs Soziales. Foto: M.M. / WAZ

Harter Bruch: Ganz oldschool präsentiert sich dagegen der „Geschäftsbericht 2018“ des städtischen Fachbereichs Soziales, der gerade erschienen ist und am Mittwoch im Sozialausschuss vorgestellt wurde. Der Inhalt hat – sagen wir mal – wenig Cliffhanger. Auf 75 Seiten gibt es viele Informationen rund um Themen wie Eingliederungshilfe, Pflegefachkräfte und BaföG. „Eine schöne Lektüre für Weihnachten“, so bewarb des Ausschussvorsitzende Volker Bleck in dem Gremium das Papier. Die Lese-Empfehlung des SPD-Ratsherrn gibt die Politgeflüster-Redaktion gerne an ihre Leser weiter. Der Bericht kann, ganz modern, von der städtischen Internetseite www.herne.de heruntergeladen werden. Falls die Klickzahlen gering sind, soll es Gerüchten zu Folge noch ein Werbevideo mit einer Grußbotschaft des Vorsitzenden geben. Oder eine Amthor-Video-Amtshilfe.