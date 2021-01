Für den Dieb eines Pizza-Taxis war am Donnerstagabend in Herne die Fahrt vorbei (Symbolbild).

Blaulicht Polizei nimmt in Herne Mann in gestohlenem Pizza-Taxi fest

Herne. Per Notruf hat sich ein Pizzeria-Inhaber aus Herne bei der Polizei gemeldet. Er fahre gerade hinter seinem gestohlenen Pizza-Taxi her.

Die Polizei hat einen 39-Jährigen festgenommen, der in Wanne-Eickel ein Pizza-Taxi gestohlen hatte. Das Auto hatte er nach eigenen Angaben dazu benutzt, um darin zu schlafen.

Der 31-jährige Inhaber der Pizzeria an der Hauptstraße rief am Donnerstagabend, 14. Januar, gegen 19.40 Uhr den Polizeinotruf 110 und meldete, dass er gerade hinter seinem gestohlenen Pizza-Taxi herfahre. Das Auto war am Vortag gestohlen worden - jetzt hatte er es zufällig entdeckt.

Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug schließlich an der Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße und nahmen den Fahrer fest. Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe. Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage gab er an, in dem Fahrzeug übernachtet zu haben.

Die Beamten übergaben das Pizza-Taxi dem Besitzer. Die Ermittlungen dauern an.

