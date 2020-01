Polizei sucht Tretroller-Diebe aus Wanne-Eickel

Herne. Ein Mann und eine Frau haben in Hilbeck Tretroller gestohlen und in einen Transporter aus Wanne-Eickel geladen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Mit einem Mercedes Sprinter aus Wanne-Eickel waren ein Mann und eine Frau unterwegs, die am Dienstagmittag an einer Bushaltestelle in Werl-Hilbeck im Kreis Soest Tretroller gestohlen haben.

Beifahrerin lud Roller in den Sprinter

Wie die Kreispolizeibehörde in Soest mitteilt, haben Zeugen gegen 12.10 Uhr den silbernen Sprinter an einer Bushaltestelle in Hilbeck gesehen. Der Wagen hielt dort an, die Beifahrerin stieg aus und lud „vier bis fünf unverschlossene Tretroller“ ein, die dort vorher an die Hecke angelehnt gestanden hatten. Keine E-Scooter, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage präzisiert, sondern Roller von Schulkindern.

Als eine Zeugin die Frau ansprach, setzte sie sich wieder in den Wagen, der dann davon fuhr. Der Fahrer des Transporters mit dem WAN-Kennzeichen war laut Beschreibung der Polizei etwa 50 Jahre alt mit einem schwarzen Oberlippenbart. Die Beifahrerin war circa 45 Jahre alt, schätzungsweise 1,60 bis 1,65 Meter groß mit dunklem, langen Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Sie trug eine leuchtend rote Jacke.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.