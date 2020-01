Herne. Der Puppenspieler Michael Hatzius ist mit seiner Echse zu Gast in den Herner Flottmannhallen. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Puppenspieler zu Gast in den Herner Flottmannhallen

Der Puppenspieler Michael Hatzius lädt in die Flottmannhallen ein. Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen? Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Was sucht ein Kamel auf dem Halm einer Zecke? Das sind nur einige Fragen aus einem tierisch-echsoterischen Kosmos, mit dem sich der Puppenspieler in seinem Programm „Echsoterik“ am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr beschäftigt.

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. An der Abendkasse sind sie für 23 Euro (erm. 18) zu erwerben. Das Publikum ist eingeladen zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe, bei der gern auch der Zuschauer selbst im Mittelpunkt der Betrachtung steht.